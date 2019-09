SEGUNDA Diego Caballo se ve listo para empezar a sumar Diego Caballo durante su presentación. :: Extremadura UD El último fichaje del Extremadura está preparado para debutar como azulgrana ante el Numancia RAÚL PEÑA ALMENDRALEJO. Viernes, 6 septiembre 2019, 08:05

El Extremadura y Diego Caballo unieron sus caminos deportivos tras el cierre del mercado de fichajes. El lateral izquierdo rescindió su contrato con el Deportivo de la Coruña y el martes a primera hora de la mañana se hizo oficial su fichaje por el Extremadura. El jugador salmantino fue presentado ayer como futbolista azulgrana y admite estar preparado para jugar este sábado ante el Numancia si Manuel lo estima oportuno.

El nuevo refuerzo azulgrana llega con los objetivos renovados al Francisco de la Hera y con muchas ganas de poder ayudar al equipo desde dentro del terreno de juego. El recién incorporado luchará por un puesto con Bastos, que con Manuel ha sido el lateral izquierdo titular. «Pienso que los cambios siempre son a bien, con nuevos objetivos y la misma ilusión, y con ganas de empezar», señala Diego Caballo.

El lateral había sido titular en dos de los tres primeros partidos del Deportivo de la Coruña esta temporada, por lo que su salida de Riazor ha generado controversia en la afición coruñesa, que lo veía como un jugador muy valioso para el primer equipo. Ahora Caballo va a pasar de luchar por el ascenso con el Deportivo de la Coruña a otros objetivos con el Extremadura, pero eso al futbolista no le importa para nada. «Para mí los tres puntos de cada fin de semana es el objetivo que hay que cumplir. Según como se vayan dando los partidos se pueden hacer cuentas, pero si no se ganan los tres puntos del fin de semana no se puede pensar en los demás», admite.

El técnico azulgrana conoce a la perfección a Caballo, ya que coincidió con él cuando estaban ambos en el Deportivo de la Coruña, uno como miembro de la dirección deportiva y otro como canterano, por lo que la llamada de Manuel inclinó la balanza para fichar por el Extremadura: «Hablé con él (Manuel) antes de que se realizase la operación, me mandó un mensaje muy claro y eso ha ayudado a tomar la decisión».