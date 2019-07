SEGUNDA David Rocha, el Extremadura y el orgullo regional David Rocha durante su presentación como azulgrana. :: J. M. Romero El nuevo futbolista azulgrana admite que jugar en su tierra en el fútbol profesional le hace especial ilusión RAÚL PEÑA ALMENDRALEJO. Sábado, 6 julio 2019, 10:24

El mediocentro extremeño David Rocha ya es uno más de la familia azulgrana. El futbolista cacereño fue presentado ayer como jugador del Extremadura y, como ya admitiese el primer fichaje del club, Nono, para él es un honor jugar en su tierra en el fútbol profesional. Rocha habla de ilusión y de orgullo para referirse a lo que siente ante el reto que supone llegar al Extremadura.

«Para mí como extremeño es un auténtico orgullo que después de muchos años en Extremadura podamos contar con un club en el fútbol profesional», explica Rocha, que dejó claro en su presentación, en la cual estuvo acompañado por el presidente del club, Manuel Franganillo, que puede jugar tanto de pivote como de interior, por lo que se pone a disposición del entrenador, Manuel Mosquera, para jugar donde el gallego crea conveniente.

Más información El club azulgrana inicia su ambicioso proyecto de cantera

El cacereño llega a Almendralejo tras haber jugado la pasada temporada en el Nástic de Tarragona y en el Almería. Con ambos equipos jugó en el Francisco de la Hera, y quedó prendado de la afición y del ambiente que se respira en Almendralejo en cada partido. «El año pasado vine dos veces a jugar y disfruté muchísimo del ambiente y sentí una envidia sana de la gente que estaba formando parte de esta aventura. Podría estar en otro lado, pero tenía claro que quería estar aquí porque quería formar parte de esto, y mucho más como extremeño, porque lo sientes como tuyo», sentencia el nuevo futbolista del Extremadura.

Por su parte, el presidente admite que el club tiene claro qué posiciones debe mejorar, que están peinando el mercado, pero que la entidad almendralejense no tiene ninguna prisa en hacer los fichajes. «Todos los procesos se pueden acelerar, dependiendo de las circunstancias que se produzcan, pero nosotros estamos muy tranquilos con la plantilla que tenemos. Sabemos lo que necesitamos y vamos a esperar. No hay ninguna necesidad de ponerse nerviosos porque al final las prisas no son buenas», explica Manuel Franganillo.

Eso sí, el máximo mandatario deja claro que quieren hacer una buena plantilla para no pasar apuros: «El Extremadura va a intentar, por todos los medios, hacer una plantilla competitiva para intentar que la montaña rusa de emociones que tenemos todas las temporadas sean más tranquilas y que la afición viva más tranquilita».