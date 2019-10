SEGUNDA Cristian, la grata sorpresa azulgrana Cristian Rodríguez. :: J. M. Romero El futbolista del Extremadura ha sido titular en los últimos dos partidos y ya suma un tanto en su cuenta goleadora RAÚL PEÑA ALMENDRALEJO. Jueves, 10 octubre 2019, 08:53

Cristian Rodríguez no acumula ni 160 minutos de juego en liga esta temporada, pero ya ha dejado su sello en el Extremadura. Debutó hace dos jornadas en casa ante el Elche, y lo hizo marcando un golazo ante su público en el Francisco de la Hera. Ante el Tenerife también fue titular y ahora es un jugador que va a luchar cada semana por la titularidad.

Pese a que es mediocentro, Cristian está jugando en una banda, pero Manuel Mosquera, su entrenador, le ha dicho que juegue tal y como él sabe, sin importar la posición en el campo. «Cuando jugué ante el Elche el míster me lo dijo, que iba a jugar en banda pero que hiciese mi juego, que me metiese y que llegase al área, pero que mi juego era con el balón en el pie», señala Cristian.

El equipo ha superado una semana con tres partidos de la mejor forma posible, con tres victorias consecutivas, y por eso Cristian espera que la buena racha sirva para encarar el partido ante la Ponferradina, el sábado en el Francisco de la Hera, de la mejor forma posible: «El equipo con las derrotas estaba reforzado, pero no es lo mismo iniciar una semana con una victoria».

Cristian Rodríguez ha sido la sorpresa positiva de la última semana de competición en el Extremadura y su titularidad ha coincidido con los mejores momentos del conjunto azulgrana hasta ahora. Eso sí, el centrocampista del equipo de la capital de Tierra de Barros no cree que el Extremadura esté jugando ahora mucho mejor que antes, pero lo que sí está pasando es que ahora sí están llegando las victorias. En definitiva, el equipo está en un buen momento, pero antes el fútbol desplegado también era de elogiar. «Estamos bien, pero no creo que cuando no venían las victorias estuviésemos jugando mal. Es verdad que llevamos dos partidos muy buenos y esperamos que contra la Ponferradina nos salga un partido igual o mejor y contemos con una victoria más», sentencia el centrocampista Cristian Rodríguez.