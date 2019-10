La contundencia del Rayo tumba al Extremadura J. M. Romero El cuadro azulgrana pierde casi un mes después ante un rival que fue superior y que ganó cómodamente en Almendralejo RAÚL PEÑA Sábado, 19 octubre 2019, 22:53

La contundencia del Rayo Vallecano tumbó al Extremadura en el Francisco de la Hera. Los azulgranas llegaban al choque tras cuatro jornadas sin perder, pero se dio de bruces contra un equipo con muchísima calidad que le asestó tres golpes que hicieron que los de Manuel Mosquera acabaran besando la lona. El Rayo cabalgó a lomos de un excelso Bebé, que desequilibró el encuentro para los visitantes con una asistencia y un gol. El Extremadura apenas tuvo reacción, y cuando la tuvo el VAR le anuló un gol por mano.

El primer gol llegó en un ataque a favor de los locales. Después de un saque de esquina a favor del Extremadura,Bebé controló el balón cerca del área y puso la directa hacia la meta de Casto. El extremo franjirojo fue dejando rivales en el camino al igual que Kipchoge dejaba atrás a sus liebres hace unos días en Berlín. Tras dejar a Ale Díez en el suelo, Bebé vio como Álvaro llegaba a su izquierda y le cedió el esférico. Álvaro, completamente solo, no falló y marcó el primer tanto del partido con un disparo cruzado.

El gol le sentó muy mal al Extremadura, que no encontraba su sitio en el terreno de juego. Los azulgranas, eso sí, no desfallecieron y 20 minutos después del tanto empezaron a superar a su rival. A un cuarto de hora para el descanso llegó el dominio local, pero se quedó solo en eso. La mejoría se tradujo en apenas un par de disparos a puerta que atajó sin problemas Dimitrievski.

Además, el Rayo le creó peligro en un par de ocasiones al contragolpe. Los pases atrás de Luna y de Álvaro no encontraron por poco a Ulloa. El Rayo Vallecano sufría, pero no en exceso. El Extremadura apretaba, pero no con suficiente fuerza.

Las malas noticias llegaron tras la reanudación. A los 5 minutos el Rayo Vallecano marcó su segundo tanto. Como si fuese fácil, Bebé se plantó solo ante Casto tras un fallo defensivo del Extremadura y marcó el segundo gol de la tarde con un disparo raso y potente al palo cortó de la meta local. El Extremadura no había salido aún de vestuarios y ya vio como el partido se le ponía muy cuesta arriba.

0 EXTREMADURA Casto; Ale Díez, Borja Granero, Fran Cruz, Caballo; David Rocha, Sergio Gil (Pastrana, min. 54), Cristian, Nono (Valverde, min. 70); Pinchi (Álex López, min. 65) y Willy. 3 RAYO VALLECANO Dimitrievski; Tito, Catena, Saveljich, Luna; Santi Comesaña (Advincula, min. 79), Trejo (Óscar Valentín, min. 58), Pozo; Bebé (Milic, min. 74), Álvaro y Ulloa. áRBITRO Arcediano Monescillo. Amonestó con amarilla a los locales Sergio Gil (min. 13), Ale Díez (min. 78), Cristian (min. 85), David Rocha (min. 89) y Valverde (min. 90); y a los visitantes Trejo (min. 3), Saveljich (min. 32), Catena (min. 36) y Ulloa (min. 85). gOLES 0-1: Álvaro, min. 10. 0-2: Bebé, min. 49. 0-3: Ulloa, de penalti, min. 90. iNCIDENCIAS Partido correspondiente a la duodécima jornada de LaLiga SmartBank en el Estadio Francisco de la Hera. Unos 6.919 espectadores.

El frío y la lluvia seguían campando a sus anchas en el Francisco de la Hera, y el Extremadura no conseguía entrar en calor y crear peligro en la meta de Dimitrievski. El meta apenas intervino en la segunda mitad, pero sí tuvo un susto que pudo suponer el primer tanto del Extremadura.

En un saque de esquina el esférico le cayó a Willy, que controló y marcó un gol. Todo el Francisco de la Hera y los jugadores del equipo azulgrana, pero llegó el VAR y cambió la decisión del colegiado, que señaló gol. Antes del remate de Willy hubo mano de Borja Granero, por lo que el gol fue anulado y el Extremadura se quedó de nuevo en blanco en el marcador.

A partir de ahí el partido se volvió un poco loco y eso le vino bien al equipo de Manuel Mosquera, que sometió al Rayo Vallecano, aunque el dominio fue estéril. El Extremadura protestó un par de posibles penaltis por agarrón, a Borja Granero y a Fran Cruz, pero el árbitro no dudó y el Extremadura se quedó sin pena máxima.

A cinco minutos del final Willy dio un susto al tenerse que retirarse lesionado con gestos de dolor, pero volvió al campo para tranquilidad de la parroquia azulgrana. En el último minuto Ulloa se encargó de transforma un penalti cometido por Rocha para cerrar la goleada rayista en Almendralejo. El Extremadura volvió a perder tras cuatro partidos sin hacerlo. Un mes sin caer derrotado que permite que el equipo de Manuel Mosquera siga fuera de los puestos de descenso.