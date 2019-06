Conmoción en Almendralejo por la muerte de Reyes El fallecimiento de José Antonio Reyes ha supuesto un jarro de agua fría tanto para el Extremadura como para su afición, que se reunió para despedir al utrerano RAÚL PEÑA Domingo, 2 junio 2019, 10:01

Almendralejo vivió ayer una jornada triste, un día para olvidar, tras la muerte de José Antonio Reyes en un accidente de tráfico. En la ciudad no se hablaba de otra cosa, y es que el golpe para los aficionados del Extremadura, el club, la localidad y el fútbol regional ha sido muy duro.

El Extremadura ha perdido a un futbolista, pero José Antonio Reyes ha sido más que eso en Almendralejo. Allá por el mes de enero llegó como fichaje estrella y desde el primer momento recibió el cariño de todos los aficionados azulgranas que veían en él a una estrella superlativa al frente de su equipo. En el vestuario del Extremadura ha dejado un hueco difícil de llenar y es que toda la plantilla admiraba su sonrisa permanente, día tras día, entrenamiento tras entrenamiento.

Por eso, el entrenador del Extremadura, Manuel Mosquera, en declaraciones a Canal Sur, admitió que él y sus jugadores prefieren quedarse con esa sonrisa, con esa felicidad que irradiaba José Antonio Reyes. «Lo que nos pasa es una sensación de impacto, de encajar el golpe y ahora lo que tratamos es que se vea que vamos a estar con la familia, vamos a estar con ellos acompañándolos y que sepan que en el Extremadura José ha dejado la sonrisa permanente que tenía. Les he dicho a los jugadores que nos tenemos que acordar siempre de esa sonrisa, de esa alegría que tenía todos los días. Mejor hablar de eso y no acordarnos que ya no está con nosotros», sentenció Manuel Mosquera.

El entrenador del conjunto almendralejense es consciente de que es un golpe muy duro para el vestuario, pero cree que es momento de que los jugadores estén con la familia del utrerano y así será, ya que el club, con el presidente Manuel Franganillo a la cabeza, estará en la capilla ardiente instalada en el Estadio Ramón Sánchez Pizjuán de Sevilla. «Roza la incredulidad que hayamos estado en el entrenamiento con él por la mañana y que dos horas después ya no estaba con nosotros. Lo único que sentimos es que José no esté con nosotros y que su familia esté destrozada», explicó Manuel.

Un dorsal para la historia

El presidente, a través de un comunicado, confirmó que la camiseta número 19 del Extremadura, la que llevaba Reyes esta temporada, se retira definitivamente porque «tiene un propietario para la eternidad, una leyenda del fútbol», admite el presidente del Extremadura, Manuel Franganillo, en una carta abierta que publicó el club.

Las muestras de afecto por parte de la plantilla no se han hecho esperar, y en las redes sociales los jugadores azulgranas han mostrado su pesar por el fallecimiento de su compañero, a la vez que se han sumado otros futbolistas que ya no están en la disciplina azulgrana, como Enzo Rennella o Borja García.

Además, el fútbol extremeño también ha mostrado sus condolencias por el fallecimiento de Reyes y tanto clubes, como aficiones y jugadores han expresado su dolor y su apoyo al Extremadura ante una situación tan complicada.

La afición azulgrana, a través de su Federación de Peñas, le quiso dedicar un sentido homenaje a José Antonio Reyes en la puerta 19 del Francisco de la Hera. Hasta allí se trasladaron los aficionados, que se agolparon para despedir al futbolista, para encender unas velas en memoria del jugador utrerano y colocar junto al estadio azulgrana unas fotografías del jugador fallecido.

El acto fue muy emocionante, con varios momentos conmovedores a las puertas del coliseo azulgrana. Los más de 200 asistentes rezaron una oración por José Antonio Reyes y leyeron un comunicado agradeciendo la dedicación del futbolista y su decisión de recalar en el equipo almendralejense. Tras la lectura de dicho comunicado, todos los aficionados presentes le dedicaron a Reyes una sonora ovación que retumba aún en el cielo de Almendralejo.