Casto: «Me toca esperar una oportunidad» Viernes, 18 enero 2019, 09:07

El cancerbero Casto Espinosa entró en una convocatoria con el Extremadura por primera vez esta temporada ante el Lugo. Pese a ello, el portero de Pueblonuevo del Guadiana no jugó titular y vio el choque desde el banquillo. Los problemas con el límite salarial no han permitido inscribir al meta hasta este mercado invernal, y por ello Casto cree que Álvaro Fernández ahora está un paso por delante de él. «Estoy un paso por detrás de Álvaro, porque lo está haciendo bien y los resultados se están dando. A mí me toca trabajar y esperar tener una oportunidad», señala Casto.

Estos meses sin poder jugar no han sido fáciles para el portero extremeño, pero cree que la espera ha merecido la pena para poder jugar en un equipo de la región: «Lo que he vivido este año en este campo no me lo esperaba, la verdad. La comunión de gente de tantos sitios diferentes de esta tierra que se han juntado para apoyar a este equipo me ha sorprendido».

Además, Casto ve positivo haberse sumado a este proyecto años después de que la liga profesional abandonase la región. «Quería formar parte de esto porque es un proyecto muy importante. Nos daremos cuenta cuando pasen muchos años. A mí formar parte de este proyecto, en mi tierra y con un equipo que ha dejado rivalidades totalmente atrás y se ha unido todo el mundo de Mérida, de Badajoz, de todos sitios, eso hace años era impensable», sentencia.