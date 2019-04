SEGUNDA Casto quiere un paso hacia adelante Casto Espinosa se ha consolidado como el portero titular del Extremadura esta temporada. :: J. M. Romero El meta del Extremadura tilda de final el partido ante el Almería y admite que la plantilla debe dar la cara en estos momentos complicados RAÚL PEÑA ALMENDRALEJO. Jueves, 4 abril 2019, 09:12

El cancerbero del Extremadura Casto Espinosa, uno de los pesos pesados del vestuario y un jugador con una trayectoria amplia en Segunda División, admite que la importancia del partido del próximo sábado ante el Almería, en el Francisco de la Hera, es vital para los azulgranas. El portero no duda en calificar de final el choque y espera que la plantilla dé un paso hacia adelante ante los almerienses.

Casto explica que quizá Manuel Mosquera, entrenador azulgrana, quiso quitar presión a sus futbolistas diciendo -justo después del partido ante Osasuna- que el encuentro del sábado no es ni mucho menos una final, pero el portero de Pueblonuevo del Guadiana cree que definirlo como definitivo puede ser positivo si los jugadores dan un paso hacia adelante. «Tenemos que entender que somos adultos y que no pasa nada por llamar final a un partido. Hay que acostumbrarse a jugar finales, a jugar partidos importantes, porque tanto los jóvenes como los mayores hemos jugado partidos de estos», señala Casto.

Además, la situación ya de por sí ha instalado un clima de tensión en el equipo que, aunque está jugando con personalidad partidos importantes, no consigue puntos pese a las buenas sensaciones. Por eso, Casto espera poder transformar los buenos momentos sobre el terreno de juego en victorias y, sobre todo, conseguir un triunfo en casa que les quite un peso de encima: «No queremos dejar pasar más jornadas. Es verdad que estamos haciendo todo lo que podemos y queremos estar más acertados de cara a hacer más ocasiones de gol y hacer gol, pero no tenemos que estar preocupados de lo que pueda pasar, porque llevamos muchas semanas con esa tensión y creo que eso nos está atenazando en los partidos de casa».

Con una victoria, el equipo almendralejense olvidaría su última derrota que, aunque fue ante el líder, dolió en el vestuario azulgrana después del buen partido de los de Manuel Mosquera. «Ya hemos digerido el partido de Osasuna. No fue fácil encajar esa derrota, porque fuimos con mucha ilusión. Sabíamos que jugábamos contra un gran equipo en un buen momento de forma, pero nuestra idea era ganar. Creo que nuestro esfuerzo, y la imagen que dimos, fue muy bueno. Llevamos haciendo eso bastante tiempo y bastante bien, pero no acaban de caer los puntos», admite Casto Espinosa.

El cancerbero azulgrana cree que el equipo debe aprovechar el empuje de la afición en cada partido en casa. El Extremadura es el peor local de la categoría, por lo que esperan comenzar a sumar de tres en tres en el Francisco de la Hera para aferrarse a la salvación. «Una vez más demuestra que es una afición top, y por eso estamos un poco en deuda con ellos, aunque nos estamos esforzando y lo estamos haciendo lo mejor que podemos, pero tenemos esa espinita clavada de no poder darle más alegrías a nuestra afición, sobre todo en casa», explica Casto sobre la afición azulgrana.

El portero es consciente de que el equipo necesita mejorar en la zona ofensiva para poder ganar los partidos, pero a la vez argumenta que la falta de gol incumbe a todo el equipo y no sólo a los delanteros, por lo que debe haber un esfuerzo en esa faceta: «El gol puede venir en cualquier ocasión y no hay que meterle presión a la gente de arriba».