Capel vuelve a casa para seguir con su progresión Diego Capel tras la victoria ante el Málaga en el Francisco de la Hera. :: J. M. Romero El extremo visita Almería a lomos de un Extremadura al alza para confirmar su recuperación y continuar sumando minutos RAÚL PEÑA Viernes, 30 noviembre 2018, 08:29

El extremo del Extremadura Diego Capel visita el Estadio de los Juegos Mediterráneos como visitante tras más de siete años. El último partido de Capel en su tierra, Almería, fue con el Sevilla en mayo del 2011. Ahora, el atacante andaluz vuelve para disputar un partido que para él será especial, ya que acudirá su familia al estadio, y en el que puede certificar su línea ascendente de las últimas jornadas. Tras superar su lesión y estar en el dique seco varias semanas, Capel quiere seguir sumando minutos y ayudar al Extremadura sobre el terreno de juego.

«Pues sí, es un partido especial. No juego allí desde mi etapa en el Sevilla, cuando el Almería estaba en Primera. Va a ser un día especial porque va a haber mucha gente de mi familia y amigos, y al final cuando uno vuelve a su tierra y puede disfrutar de su profesión, pues sin duda va a ser un día muy bonito para mí», admite Capel, que con Rodri en el banquillo ha jugado minutos en los dos encuentros y se va encontrando cada día mejor tras superar una lesión. «Creo que es el mejor momento en el que puedo llegar. Estoy recuperando mi forma de nuevo a mi nivel y, sobre todo, porque el equipo está en una línea ascendente y llegamos en un buen momento, pero siempre respetando al rival y sabiendo que va a ser un partido muy complicado», sentencia.

El grupo, una piña

En Almería, el Extremadura espera seguir con la buena racha de resultados que ha cosechado con Rodri en el banquillo. La victoria ante el Málaga en el Francisco de la Hera ha llenado de moral el vestuario azulgrana, por lo que Capel cree que su equipo llega en un buen momento al Estadio de los Juegos Mediterráneos: «Ha habido veces en las que se nos han ido los partidos por momentos clave o por falta de concentración, pero no hemos tenido esa pizca de suerte que ahora la tenemos de cara. Se viene haciendo un gran trabajo en estas dos semanas y creo que tenemos que seguir en esa línea, unidos más que nunca como grupo, como se ha hecho todo este tiempo atrás».

En uno de los aspectos que incidió Capel durante su rueda de prensa previa al choque ante el Almería fue en la unión del vestuario. Ya lo hizo Rodri nada más llegar, y ahora lo vuelve a repetir Diego Capel: el vestuario azulgrana es una piña. El extremo ha ganado títulos, ha estado en grandes equipos y ha jugado partidos importantes, pero admite que la unión en la plantilla hacía tiempo que no la veía. «He estado en muchísimos vestuarios, pero hacía tiempo que no me encontraba en un vestuario tan humilde, con tanta unión, donde todos somos una piña, y es bonito. Para mí es disfrutar venir cada día a entrenar con estos jugadores, porque más que compañeros somos amigos», destaca Diego Capel.

Sobre el rival, un Almería que marcha en undécima posición y que aventaja al Extremadura en cuatro puntos, Diego Capel señala que es un contrincante complicado, que en casa está siendo difícil de batir y que le pondrá las cosas difíciles al Extremadura. «Si están ahí en mitad de tabla para arriba es por algo. Están haciendo un gran trabajo con un equipo totalmente nuevo, con un proyecto nuevo, y a la vista está, ya que en casa han ganado a rivales muy complicados», sentencia el futbolista azulgrana.