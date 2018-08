SEGUNDA Capel: «Lo voy a dar todo por este escudo» 01:01 Diego Capel posa en su presentación con algunos chavales del fútbol base del Extremadura. :: J. M. ROMERO El nuevo extremo del Extremadura llega tras un año sin jugar, pero con la ilusión de volver a disfrutar del fútbol FRAÚL PEÑA ALMENDRALEJO. Jueves, 9 agosto 2018, 09:27

Diego Capel va a vivir su primera temporada en Segunda División en España. El jugador almeriense admitió durante su presentación como jugador azulgrana que esta situación le supone un reto personal, y que por ello va a trabajar al máximo para ayudar al Extremadura a conseguir sus objetivos. «Vengo con muchas ganas y mucha hambre. Sí que es verdad que después de un año sin competir y de estar entrenando todo este tiempo con grandes profesionales, pues ahora a ponerme a disposición del míster e intentar reintegrarme lo más rápido posible y siendo uno más con el hambre y las ganas del primer día que comencé en esto. Esperemos que sea una buena temporada y volver a disfrutar de esto», manifestó Diego Capel.

El flamante fichaje del Extremadura llega a Almendralejo para ponerse a las órdenes de Juan Sabas como uno más, con humildad y trabajo diario, ya que habrá que luchar mucho esta campaña dado el alto nivel competitivo que existe en LaLiga1/2/3. «Vengo a ser uno más, a ayudar en todo lo que pueda, tanto con mi experiencia como con todo lo que he podido conseguir antes, pero siempre con la humildad, el trabajo y el compromiso, que es lo que tiene esta Segunda División, que hay que trabajar mucho para luchar con los que están ahí arriba», indicó Capel.

El futbolista andaluz llega a Almendralejo tras un año en el dique seco, sin jugar en ningún equipo y, por lo tanto, sin competir. Pese a ello, Capel cree que llega bien a Almendralejo, después de haber estado entrenando durante todo el año. «Ha sido un cúmulo de muchas cosas. Pensé en volver a España hace muchísimo tiempo, pero es verdad que al estar tanto tiempo fuera se me han cerrado muchas puertas, y entonces es como un reto para mí volver y demostrar que no se me ha olvidado jugar al fútbol, que mi hambre y mis ganas de jugar son máximas. Estoy agradecido al Extremadura y a toda su afición el cariño que he recibido desde el primer momento», sentenció Diego Capel.

Eso sí, el extremo no esconde que este año sin jugar ha sido duro. Con 30 años, Capel cree que en España se le han cerrado las puertas, pero eso le ha hecho mucho más competitivo y fuerte. «Ha sido difícil. Ha sido un año complicado, pero me ha hecho mucho más fuerte y estoy con la misma ilusión que el primer día que empecé en esto», explicó.

Durante su presentación, Diego Capel no dudó en agradecer reiteradamente el cariño que ha recibido estos días tanto por parte del club como por parte de la afición azulgrana. «Lo voy a dar todo por este escudo y esta camiseta para que el club consiga sus objetivos y que, sobre todo, que luche y que esté peleando ahí arriba», señaló Capel. Ese cariño por parte de la afición ha hecho que Capel vuelva a sentirse futbolista. Ese aliento le ha dado el plus que el almeriense necesitaba para volver a competir. «Me he encontrado con muchísimo cariño. Al final lo que quiere un jugador es sentirse importante y desde el sábado he recibido muchísimos mensajes», apostilló Diego Capel.