SEGUNDA Caballo aumenta la competencia Diego Caballo durante un partido con el filial del Deportivo. :: RC Deportivo El Extremadura suma a un nuevo lateral izquierdo, que tendrá que luchar por un puesto con Bastos y que llega libre desde el Deportivo RAÚL PEÑA ALMENDRALEJO. Miércoles, 4 septiembre 2019, 08:29

El cierre del mercado llegó en la medianoche del lunes al martes y el Extremadura no hizo ninguna incorporación de manera oficial. El cuadro almendralejense trabajaba a contrarreloj para intentar incorporar un lateral que compensase la plantilla de Manuel Mosquera. Ese lateral no llegó antes del cierre del mercado, pero sí después.

Diego Caballo (Salamanca, 17 de febrero de 1994) ya es nuevo jugador del Extremadura, tras unas largas negociaciones tanto con el futbolista como con su club de origen, el Deportivo de la Coruña. El nuevo refuerzo azulgrana ha firmado un contrato por una temporada con la entidad de la capital de Tierra de Barros. El Extremadura no podía inscribir a ningún futbolista fuera de plazo, por lo que Diego Caballo y el Deportivo de la Coruña acordaron la rescisión del contrato del joven lateral izquierdo, que pudo ser inscrito como nuevo jugador del Extremadura al estar libre. Con esta incorporación, el Extremadura cierra su plantilla hasta el próximo mercado de fichajes, que se abre el 2 de enero de 2020, y refuerza la zaga, que había quedado algo desierta con las salidas de Aitor Fernández y de Pomares.

La noticia de la desvinculación de Diego Caballo pilló por sorpresa a propios y extraños en La Coruña. El lateral izquierdo había sido titular en el lateral zurdo del Deportivo de la Coruña en dos de las tres primeras jornadas de liga. Por eso, cuando saltó la noticia de la rescisión del contrato hubo una sensación de incredulidad que inundó a la afición deportivista.

El aficionado del Extremadura tiene un grato recuerdo de Caballo, que fue uno de los mejores jugadores del Deportivo Fabril en la primera eliminatoria del playoff del Extremadura la temporada del ascenso a Segunda División. Caballo, criado también en las canteras del Real Madrid y del Valencia, es un lateral que se incorpora muy bien al ataque, con buen trato de balón y que puede surtir buenos centros a los delanteros del Extremadura. El conjunto almendralejense ha hecho un fichaje con mucho futuro por delante, pero también con mucho presente. El futbolista va a tener su primera oportunidad como futbolista en con un equipo de Segunda División, ya que en el Deportivo de la Coruña alternaba la presencia en partidos con el primer equipo con los choques del filial, donde era uno de los jugadores más destacados.

La incorporación de Diego Caballo va a elevar la competencia interna de la plantilla en defensa, ya que Ale Díez y Bastos tendrán que luchar por un puesto en el lateral derecho, a la vez que el propio Bastos y Diego Caballo pelearán por hacerse con la titularidad en la banda izquierda de la defensa azulgrana. El nuevo fichaje del Extremadura es de un perfil parecido a Ale Díez y Bastos, con buenas incorporaciones al ataque, y tiene la ventaja de que Manuel ya lo conoce de la etapa del técnico en las categorías inferiores del Deportivo de la Coruña.

Inscripción en LaLiga

Eso sí, de momento el nuevo futbolista del Extremadura no aparece en la página oficial de LaLiga como jugador inscrito, aunque se da por hecho que el lateral izquierdo podrá jugar ante el Numancia este sábado si Manuel lo estima oportuno, ya que fuentes del club aseguran que Caballo ya está dado de alta como jugador azulgrana en la competición. Hay jugadores del Extremadura que no cuentan para Manuel Mosquera, al menos de momento y sí están inscritos. Es el caso del jugador Airam Benito, cuyo futuro aún está en el Extremadura, pero no se sabe con qué papel.

Además, a falta de que el club lo haga oficial, Nico Delmonte ha dejado de pertenecer a la disciplina del Extremadura, al igual que el central Kike Echávarri. Ambos futbolistas no estaban en los planes del cuerpo técnico y la entidad almendralejense ha decidido despedir a ambos jugadores y romper su vinculación.