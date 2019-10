El Extremadura, en la búsqueda de la excelencia Casto celebra la victoria del Extremadura ante el Elche en el Francisco de la Hera. :: J. M. Romero El club quiere conseguir su cuarta victoria consecutiva en liga para confirmar su buen momento y, de paso, convertirse en el equipo más en forma del campeonato RAÚL PEÑA ALMENDRALEJO. Sábado, 12 octubre 2019, 09:27

Con el bache del comienzo de la temporada más que superado y con la ilusión de prolongar la buena racha de partidos, el Extremadura recibe a la Ponferradina en el Francisco de la Hera. Los de Almendralejo buscan su cuarta victoria consecutiva. Un póker de triunfos en cuatro jornadas que podría situar al equipo de Manuel Mosquera como conjunto con mejor racha de resultados en las últimas jornadas.

Además, el equipo rompió su mala racha como local en el anterior partido que ejerció de anfitrión, ante el Elche. Esos tres puntos han borrado de un plumazo la ansiedad por ganar en casa y ahora ante la Ponferradina el equipo quiere empezar a ser fiable en el Francisco de la Hera.

Y para conseguir de nuevo la victoria, Manuel espera que su equipo sea el de siempre. El que no consiguió ganar jugando bien ante el Numancia y el que superó al Elche. En esos dos encuentros, por poner un ejemplo, el conjunto de Manuel Mosquera se comportó igual. Ante los sorianos no encontró la meta rival -gracias a un buen partido de Dani Barrio- y ante el Elche pudo marcar varios goles más de los dos que transformó. Por eso, el técnico gallego solo se centra en el choque ante la Ponferradina, ya que cree que va a ser un rival muy complicado, aunque a priori no lo parezca. «Solo hay un partido para nosotros. Es el importante y es un equipo muy fuerte, muy agresivo y muy bueno, y creo que va a ser un partido muy trabado», sentencia el técnico del Extremadura.

La lista de convocados estará en el aire hasta última hora. El técnico azulgrana tendrá que esperar para ver si Kike Márquez se recupera finalmente de su lesión y puede entrar en la lista definitiva. Lo que es seguro es que el atacante de Sanlúcar de Barrameda no será titular. Manuel no hará muchos cambios en el 'once' inicial. El equipo ha tenido varios días para descansar y los jugadores que salieron ante Elche y Tenerife, con algunos cambios, han estado a un buen nivel sobre el césped.

Así, la línea defensiva del equipo podría ser la misma, con David Rocha y Zarfino en la sala de máquinas, aunque en ataque es donde más variantes tiene Manuel para mover varias fichas e intentar sacar el equipo más competitivo para ganarle a la Ponferradina.

El conjunto castellanoleonés ha comenzado muy bien la temporada, consiguiendo 13 puntos en las primeras diez jornadas de liga. El equipo de Ponferrada está un punto por encima del Extremadura, y es que el bloque es muy parecido al que la temporada pasada consiguió el ascenso, por lo que Jon Pérez Bolo, el técnico visitante, ha aprovechado la inercia ganadora con la que su equipo acabó la liga anterior.

Los bercianos llegan al partido tras conseguir ganar la pasada jornada ante el Mirandés. Eso sí, el cuadro de Ponferrada no ha logrado aún ganar fuera de casa en liga, por lo que llegan al Francisco de la Hera para intentar romper esta racha negativa a domicilio.

El entrenador de la Ponferradina cuenta con varias bajas en su equipo. Yac Magagi esta con su selección, Nigeria, y no estará en el choque. Además, Jon García, Sergio Buenacasa y Fabián Noguera se pierden el partido por lesión, mientras que Nacho Gil está en la recta final de su recuperación y tampoco estará en Almendralejo.

Vuelta de Manu García

El Extremadura sí se reencontrará con un portero que consiguió hacer historia con la camiseta azulgrana. Manu García, ahora cancerbero de la Ponferradina, fue el meta del ascenso a Segunda División. La temporada pasada estuvo durante la primera vuelta en el Extremadura y la segunda la jugó en el conjunto de Jon Pérez Bolo como cedido. Ahora, tras ser traspasado a la Ponferradina, Manu García vuelve a la que fue su casa y recibirá el cariño de la afición de Almendralejo.

Y el Extremadura, además de conseguir la victoria, quiere seguir siendo el equipo aguerrido, fuerte e intenso de este comienzo de liga. Manuel Mosquera desea continuar confirmando el sello azulgrana en su equipo y para ello espera que sus jugadores lo den todo sobre el terreno de juego, ya que cree que son ellos los verdaderos protagonistas del fútbol. El entrenador cree que así estarán más cerca de la victoria. «Si el sello que nos ponen es de agresivos, fuertes e intensos y que no damos un partido por perdido, yo estoy encantado, porque habla del esfuerzo de un grupo. De hecho, creo que el mérito es de los jugadores», sentencia Manuel Mosquera.