El Extremadura busca del punto de inflexión Zarfino vuelve tras una jornada fuera del equipo al cumplir sanción. Tanto el Almería como el Extremadura quieren una victoria que les vuelva a meter de lleno en una buena dinámica de resultados en liga

Después de una derrota, el Extremadura de la segunda vuelta de la temporada pasada supo levantarse y encadenar varias jornadas ganando. Ahora el conjunto azulgrana tiene la oportunidad de igualar eso, de volver a levantarse con más fuerza después de besar la lona.

La derrota ante el Rayo Vallecano supuso el fin de una buena racha de resultados. Ahora, el Extremadura visita Almería para intentar conseguir una tarea difícil: ganarle en su casa al segundo clasificado antes de empezar la jornada -la victoria del Albacete le ha relegado al tercer puesto-. Por su parte, los almendralejenses iniciarán el partido en puestos de descenso tras ganar el Málaga.

Y Manuel solo quiere reforzar a sus futbolistas sin centrarse mucho en el rival. El técnico del Extremadura es consciente de que el Almería es un gran equipo, pero para él lo importante es su plantilla. «Es un equipo que en su casa es muy fuerte, y supongo que estará buscando el camino otra vez. Hasta ahí el Almería, porque los importantes somos nosotros. Ni miramos por encima del hombro ni agachamos la cabeza ante nadie», señala Manuel Mosquera.

El Extremadura, al igual que el conjunto andaluz, llega al partido con varias bajas. Manuel va a tener que mover su 'once' inicial, ya que el central Fran Cruz tuvo molestias en el último entrenamiento de la semana y no ha entrado en la convocatoria. En la lista del técnico del conjunto almendralejense tampoco estarán por lesión Álex López, que tendrá que pasar por el quirófano para someterse a una operación en su menisco; Kike Márquez, que sigue con su recuperación; Rafa Mujica, que lleva fuera varias semanas; y Lomotey, que ya está recuperado, pero que no tiene ritmo de competición y el lunes se marcha con la selección sub-23 de Ghana para disputar un torneo.

Por su parte, Pedro Emanuel, técnico del Almería, también tendrá que mover su equipo titular por las bajas. Corpas, un habitual en el 'once' inicial almeriense, cumplirá un partido de sanción por su expulsión de la pasada jornada. Además, Owona sigue lesionado, al igual que Petrovic, que aún continúa recuperándose de su lesión.

Choque de trayectorias

Los primeros partidos de competición y estas últimas jornadas son muy distintos tanto para Almería como para el Extremadura. El comienzo de liga fue perfecto para los andaluces, que no perdieron en los primeros siete partidos, en los cuales consiguieron cinco victorias. En esas mismas jornadas, el Extremadura no fue capaz de ganar ningún partido y estaba en puestos de descenso.

Ahora, en estas últimas jornadas, es el conjunto de Manuel el que ha conseguido ganar tres de los últimos cinco partidos, mientras que el Almería acumula ya seis encuentros consecutivos sin conocer la victoria. Por eso, el duelo también es un choque de trayectorias. Eso sí, el Extremadura lleva también dos jornadas sin ganar, aunque la mejoría del equipo con respecto a los primeros compromisos de liga es muy positiva.

La noticia de la semana para el conjunto azulgrana es que vuelve Zarfino al centro del campo, y el uruguayo es siempre un valor seguro en la medular. Su ida y vuelta de área a área le da mucha vida al Extremadura y desquicia a los rivales, que a veces no saben cómo atajar al uruguayo. Junto a él, en la sala de máquinas estará un David Rocha que regresa a la que fue su casa durante parte de la temporada pasada.

Por lo demás, Nono está con molestias y Pastrana podría ocupar su lugar si el pacense no llega al cien por cien al partido en el estadio de los Juegos Mediterráneos. Asimismo, Pardo ocupará el puesto de Fran Cruz en el centro de la zaga junto a Borja Granero, aunque Jesús Rueda podría contar con su primera oportunidad esta temporada.

En el ataque, tanto Pinchi como Willy, que volverán a ser la pareja de ataque azulgrana, se han ganado el derecho a a ser titulares merced a su rendimiento en los últimos partidos. Además, Cristian ocupará la otra banda, pero siempre para partir desde ahí y hacer daño al rival por el centro del campo.