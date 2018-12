SEGUNDA Borja Granero espera que el equipo siga creciendo Borja Granero durante el partido en casa ante el Deportivo de la Coruña. :: J. M. Romero El futbolista del Extremadura no quiere que haya relajación tras los buenos resultados y aboga por seguir trabajando como hasta ahora para seguir mejorando RAÚL PEÑA ALMENDRALEJO. Miércoles, 5 diciembre 2018, 08:28

El Extremadura sigue sumando guerreros para los partidos de liga. Tras un periodo en el que las lesiones dejaron al conjunto azulgrana bajo mínimos, Rodri poco a poco va recuperando a casi todos. Y, además, en el choque ante el Almería hizo cambios en el 'once' inicial para sumar más futbolistas a la causa. Es el caso de Borja Granero, que no era titular desde el partido de Copa del Rey ante el Alcorcón -el 12 de septiembre- y que en Almería volvió a jugar de inicio, en este caso de central.

«Después de la lesión me costó luego ir entrando, y ahora estoy contento de poder ayudar jugando, aunque sea en otra posición a la mía natural, pero muy cómodo y contento», explica Borja Granero, que jugó junto a Pardo en el centro de la zaga.

El futbolista valenciano del Extremadura señala que Rodri le ha dado mucha confianza, a la vez que le exige que sea él mismo en cuanto a la salida de balón en combinación y en cuanto a la concentración defensiva. «Desde que vino Rodri he trabajado como central. Me ha ido dando unas pautas y el cuerpo técnico me ha ido marcando el camino y estoy muy a gusto y muy contento. Tengo que seguir mejorando, es evidente, pero la verdad es que estoy muy contento. Rodri me ha pedido que sea yo mismo en cuanto a la salida de balón del equipo, y que mi atención y mi concentración estén en defender bien», admite Granero.

El jugador también se refirió al partido del viernes ante el Tenerife. Un choque que el Extremadura tiene poco tiempo para preparar, pero que lo hace con la ilusión de seguir creciendo: «Semana corta en la que necesitamos de la máxima atención en los entrenamientos para poder ir con garantías a competir, pero también contentos, porque hay que seguir creciendo como equipo, y creo que lo estamos haciendo bien en ese aspecto».

El mediocentro, que ante el Almería actuó como central, también destaca que el equipo tenía muchas cosas buenas antes de llegar Rodri, pero que el técnico ha traído más orden táctico. «Antes también teníamos cosas buenas, pero ha habido partidos que se nos han escapado por cosas que son casi inexplicables. Rodri nos ha dicho que lo que teníamos de antes bueno no tenemos que perderlo, pero nos ha sumado lo que él viene a traer, que es un poco de rigor táctico y tener una idea común».

Reencuentro en Tenerife

Borja Granero también se refirió a la situación que va a vivir Rodri en Tenerife. El actual técnico del Extremadura vuelve a la que fue su casa durante varios meses esta temporada, ya que fue segundo entrenador de José Luis Oltra hasta que le llegó la oferta del conjunto de la capital de Tierra de Barros. Una situación de la que el Extremadura puede sacar provecho. «El míster los conoce bien y nos está dando bastantes pistas para saber por dónde cogerlos», señala Granero.

Eso sí, el Extremadura no puede bajar la guardia, pues quedan muchas jornadas. Estas tres semanas sin perder deben señalar el camino a los azulgranas, pero no deben servir para que haya relajación en el vestuario. «Hay que seguir. El fútbol no para y como no sigamos haciendo las cosas bien lo vamos a tener difícil», sentencia Granero.