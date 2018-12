Billy Arce saldrá en el mercado de invierno El futbolista, que se ha ausentado de varios entrenamientos con permiso del club, no entra en los planes de Rodri, pero aún no ha rescindido su contrato R. P. ALMENDRALEJO. Viernes, 21 diciembre 2018, 08:31

El extremo del Extremadura Billy Arce sigue perteneciendo al conjunto de la capital de Tierra de Barros, ya que aún no ha rescindido su contrato con el equipo azulgrana. El futbolista no entrena junto a sus compañeros al no encontrarse en Almendralejo, ya que el club le ha dado un permiso para ausentarse de las sesiones de trabajo.

Eso sí, el jugador ecuatoriano, que está en el Extremadura en calidad de cedido por el Brighton inglés, es uno de los jugadores que están en la rampa de salida del conjunto azulgrana para este próximo mercado invernal, ya que su aportación al equipo de la capital de Tierra de Barros es residual y en ningún momento ha contado ni para Juan Sabas ni para Rodri. Además, en los últimos días ha subido fotografías a sus redes sociales desde su país, Ecuador, por lo que se confirmó que no está entrenando junto a sus compañeros.

Billy Arce sólo ha participado en cuatro encuentros con la elástica azulgrana esta temporada con el Extremadura, y los cuatro fueron derrotas. Jugó los 90 minutos del choque de Copa del Rey ante el Alcorcón, pero en liga sólo ha jugado ante el Granada 17 minutos, ante el Numancia nueve minutos y ante el Albacete siete minutos, y no le aportó nada al equipo sobre el terreno de juego, por lo que su periplo deportivo defendiendo la camiseta del club azulgrana casi que es testimonial.