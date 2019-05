A Alcorcón a recuperar la racha triunfal Kike Márquez conduce el esférico en un partido con el Extremadura. :: j. m. romero La derrota ante el Zaragoza frenó al Extremadura, que ahora busca una nueva victoria que le acerque a la salvación RAÚL PEÑA Sábado, 18 mayo 2019, 12:03

almendralejo. El Extremadura quiere volver a ser el que fue. Los azulgranas tenían la semana pasada la oportunidad de firmar la salvación virtual ante el Real Zaragoza, ya que el conjunto de Manuel Mosquera llegaba al choque tras cinco victorias consecutivas que le habían permitido tomar oxígeno con respecto a los puestos de descenso y ahuyentar los fantasmas de la pérdida de categoría.

Los azulgranas acudieron al choque de la pasada semana con la fe y la ilusión intactas, pero el Zaragoza se llevó una victoria holgada del Francisco de la Hera. Por eso, el Extremadura quiere volver a ser el equipo que fue antes de dicha derrota. Ese equipo intenso, aguerrido, con un orden táctico notable -de lo que adoleció ante el Zaragoza- y que defensivamente es una roca. La pasada semana dicha roca estaba agujereada, por lo que Manuel tendrá que reajustar el equipo defensivamente para que, desde la defensa, comience a construir la victoria en Alcorcón.

La tarea no será nada sencilla, aunque el Alcorcón no se juega nada. El conjunto alfarero querrá dedicarle una victoria a su afición en el penúltimo partido de liga en casa, por lo que los azulgranas tendrán que dar lo máximo si quieren volver a tierras extremeñas con una victoria que les haga tocar con los dedos la salvación. «Vamos a un campo difícil, ante un equipo que no nos va a regalar nada», advierte el entrenador Manuel Mosquera.

El 'once' inicial de los últimos seis partidos puede verse modificado para el partido ante el Alcorcón. El mediocentro Fausto Tienza está llamando con fuerza a las puertas de la titularidad y podría partir de inicio en detrimento de Lolo González, que ante el Real Zaragoza no completó su mejor partido. Por lo demás, la convocatoria es exactamente la misma que hace una semana ante el Real Zaragoza, con Reyes de nuevo convocado.

La otra duda que maneja Manuel Mosquera para el 'once' inicial es la de Nando. El entrenador puede dar entrada en el ataque al extremo valenciano, un fijo en las segundas partes desde el banquillo, y dejar a Alberto Perea en el banco. Lo cierto, es que Manuel cuenta con un abanico de posibilidades de calidad que hará que el Extremadura presente de inicio un equipo competitivo y a la vez tener un banquillo que le pueda dar un plus de intensidad y de calidad en la segunda parte.

Por su parte, el Alcorcón, que ya no se juega nada ante el Extremadura, ya que está 10 puntos por encima del descenso con 12 aún por disputarse, llega al choque con bastantes bajas. El técnico local, Cristóbal Parralo admite muchas bajas en una temporada en la que las lesiones «no están respetando» al conjunto alfarero. No podrá contar con Toribio, Dorca, Esteban, Víctor Casadesús y Jonathan Pereira. Cinco bajas que dejan muy mermado al equipo madrileño. Además, el técnico cree que si sus jugadores no consiguen igualar la intensidad del Extremadura van a sufrir en el duelo de este sábado. «El Extremadura tiene un partido aquí muy importante para buscar el objetivo de salvarse, y van a venir con una intensidad y una gran motivación para conseguir esa salvación», sentencia Cristóbal Parralo.

El Extremadura es el equipo que más tiene que ganar en el duelo en el Estadio de Santo Domingo, por lo que debe superar en intensidad y ganas al Alcorcón si quiere llevarse el choque. En definitiva, el Extremadura quiere volver a ser el equipo que fue hace unas semanas, ese conjunto que consiguió las cinco victorias consecutivas y que ahora roza la salvación.