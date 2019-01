SEGUNDA Aitor solo piensa en la victoria Aitor Fernández solo ha jugado un partido con Rodri en el banquillo del Extremadura. :: J. M. Romero El lateral azulgrana sabe de primera mano de la dificultad de ganar en el Anxo Carro, pero admite que el equipo solo se conforma con los tres puntos en Lugo RAÚL PEÑA ALMENDRALEJO. Jueves, 10 enero 2019, 08:35

Aitor Fernández, lateral derecho del Extremadura y uno de los capitanes azulgranas, solo piensa en la victoria en Lugo. El defensor asturiano es consciente de la dificultad que tiene el llevarse el triunfo en el Anxo Carro, un fortín para el equipo gallego en las últimas temporadas, pero admite que él y sus compañeros solo piensan en los tres puntos. «Nosotros vamos a ganar y es nuestra idea. Queremos estar metidos en la pelea y sabemos que en la segunda vuelta los partidos van a ser más difíciles de sacar», admite Aitor.

Más información El Brighton confirma la baja del ya exazulgrana Billy Arce

El lateral derecho, que consiguió el ascenso a Segunda con el Lugo en la temporada 2011/2012, cree que el conjunto gallego tiene asumida una forma de jugar en casa y que eso hace que consigan gran parte de los puntos para conseguir la salvación en su feudo: «Es un equipo que tiene muy marcada su forma de jugar, su forma de ver el fútbol y ha ido siempre en esa línea. Es un equipo que en su casa le gusta tener el balón, que te somete y que es complicado porque se hacen los partidos largos y la gente aprieta».

Aitor Fernández solo ha jugado en Zaragoza desde que Rodri está en el banquillo azulgrana. Pese a ello, el defensa no baja los brazos y explica que él ahora es cuando más aprieta, que le gustaría jugar más, pero que si no juega animará y apoyará al compañero que sí lo haga. «Siempre aprieto. Lo he dicho siempre y lo volveré a decir, ahora la situación es la que se está dando, pero me gustaría jugar, aunque ahora no lo esté haciendo. Lo que tengo que hacer es ayudar a mis compañeros y ayudar a la persona que esté jugando en este momento para hacerlos mejores a ellos y trabajar duramente para que ellos aprieten más. Tenemos que sacar adelante esto todos juntos», sentencia Aitor.

Además, el futbolista del Extremadura sabe que la liga es muy larga, que habrá altibajos y que todos los jugadores van a sumar de aquí a final de temporada. Así, Aitor cree que el equipo debe centrarse en su trabajo y dejar de lado lo que hacen los demás. Por eso, el defensa espera que el Extremadura consiga cuanto antes la cifra de puntos que le otorgue la salvación. «Estamos obligados a hacer los puntos que tenemos que hacer sin ver a los rivales. Hay que hacer los 50 puntos y los demás que hagan lo que quieran», señala.

Vuelta a Lugo

Por último, y sobre su regreso a Lugo, el defensor azulgrana admite que le hace especial ilusión volver a una ciudad que le acogió muy bien en su día para visitar a un club en el que aún tiene amigos y conocidos. «Tengo mucha gente que aprecio allí y siempre que voy soy muy bien recibido», apostilla Aitor Fernández.