«Xiscu nos dijo que tenía otra oferta que era irrechazable» Xiscu Martínez. :: e. domeque El director deportivo del Don Benito, Patri, explica que el ex jugador del Villanovense llegó a un acuerdo que rompió de forma unilateral ESTRELLA DOMEQUE DON BENITO. Sábado, 12 enero 2019, 09:42

En la noche del 10 de enero, Xiscu Martínez estaba convencido de su fichaje por el Don Benito. Sin embargo, solo unas horas después, por la mañana del día 11, el jugador menorquín había cambiado de idea. «Nos dijo que tenía otra oferta que para él era irrechazable, que pedía disculpas y se arrepentía de la decisión», explicaba ayer por la tarde Patri, director deportivo del club rojiblanco.

«Son cosas que no deberían pasar, pero que pasan», añadía, al tiempo que informaba de que la situación ya ha sido puesta en manos de los servicios jurídicos del club, que procederán a valorar los daños que haya podido sufrir el Don Benito después de que el contrato no llegara a firmarse. Según explica Patri, habían llegado a un acuerdo entre jugador y club, «a expensas de firmar por la mañana el contrato porque el presidente, Pedro Montero, no vive en Don Benito». Pero unas horas después, el jugador y el representante decidían romper ese acuerdo de forma unilateral.

Pese al contratiempo que supone para el Don Benito y para Juan García, que probablemente contaba ya con el jugador de cara a la segunda vuelta, Patri quiere pasar página y buscar otro perfil de jugador. «Queremos jugadores con un compromiso del 200 %, porque con el 100% no nos va a servir para lograr el objetivo», recalcó.

En ese sentido el objetivo es incorporar cuanto antes algún refuerzo en la zona ofensiva que sirva de complemento a los efectivos de los que ya disponen, tras las salidas de Luis Guerra, Karim y Platero. «Estamos abiertos a cualquier línea, pero sobre todo la parte ofensiva, algún delantero que garantice lo que nos está faltando, juego de espaldas, aéreo y que facilite la vida de los demás», señala.

Otro perfil sería el de un jugador rápido con definición, similar a lo que podía haber aportado Xiscu Martínez, y un mediapunta. Aunque no se descarta que puedan llegar fichajes en otras líneas. De momento, pese a estas turbulencias, el Don Benito sigue sin incorporar refuerzos en este mercado de invierno y llega con lo justo para el partido ante el Recreativo de Huelva de este domingo. Al menos, Juan García tiene libre la enfermería y la pasada jornada se pudo ver el debut de Kofi ante el Granada B, que dejó muy buenas sensaciones en el técnico rojiblanco. Aún falta por confirmar el regreso de David López, recuperado tras una larga lesión.