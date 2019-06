La vuelta del hijo pródigo que nunca llegó a irse Alfonso Candelas durante el partido disputado ante el Recreativo Granada en el Nuevo Vivero. :: pakopí Alfonso Candelas, que jugó la segunda fase de la pasada campaña cedido en el Badajoz, se convierte en el séptimo fichaje blanquinegro M. Gª GARRIDO BADAJOZ. Viernes, 28 junio 2019, 08:28

«El Badajoz estuvo interesado varias veces, tanto en verano como en invierno, pero no salió porque no hubo acuerdo con el Extremadura. Yo quería volver a esta tierra y cuando conocí la oferta del Badajoz no lo dudé y se llegó a un acuerdo rápido». Eran las palabras de Alfonso Candelas hace unos seis meses, cuando se fraguó su llegada al Badajoz sobre la bocina, el mismo 31 de enero, en pleno cierre de la ventana del mercado invernal. Aterrizaba en calidad de cedido por el Extremadura, tras estar a préstamo la primera vuelta del curso en el Ibiza.

El idilio venía de lejos y, ahora, tras cuajar una magnífica segunda fase de la competición en el grupo IV de Segunda B con el Badajoz, vuelve como hijo pródigo: «Donde fuiste feliz, siempre regresarás», decía en su cuenta de Twitter minutos después de confirmarse su traspaso a las filas del conjunto pacense. Aunque en realidad no llegó a irse. Su paso por el purgatorio veraniego ha sido efímero y se convierte en el séptimo fichaje del segundo proyecto con Mehdi Nafti al frente del banquillo. Se une a Carlos Portero, Iván Casado, Antonio Caballero, Djak Traoré, Adilson Martins y Sergi Maestre, que se anunció este miércoles.

El lateral izquierdo de La Solana se ha ganado a pulso su regreso tras arrebatarle la batuta del flanco izquierdo al que hasta entonces era indiscutible y lo había jugado prácticamente todo. Eneko Zabaleta pasó de ser titular a esperar alguna oportunidad para ocupar el puesto del incombustible Candelas.

Su llegada abrupta y postrera le impidió debutar en la jornada 23, la que disputaba ante su último equipo de procedencia. Ese choque lo vio desde la grada y ya pudo comprobar in situ cómo rugía la grada. El siguiente, a domicilio ante El Ejido, fue su estreno, disputando los 22 últimos minutos del encuentro (0-2). A partir de ahí, su presencia en el once fue inamovible. Solo se perdió dos partidos. El primero fue el que disputaba el Badajoz en la jornada 33 en su feudo ante el Jumilla después de ver la doble amarilla en el duelo anterior ante el UCAM, precisamente en la jugada en la que Kike Royo detuvo el penalti a Chavero que abrió la puerta del playoff.

Su otra falta de asistencia se produjo en el último encuentro de la temporada regular, ante el Sanluqueño, con la cuarta plaza abrochada y sin nada en juego, aprovechando el técnico francotunecino para hacer rotaciones y dar minutos a los menos habituales. En total, 13 partidos más los dos que jugó en el playoff de ascenso a Segunda.

Alfonso Candelas buscará jugar su cuarta fase de ascenso, tras disputar dos con el Villanovense y el Extremadura (en ambas consiguió subir), y otra con el Badajoz, en la que no pudo pasar la primera eliminatoria este pasado curso.

118 abonados más

El conjunto pacense ha anunciado que 118 aficionados se sacaron en la jornada de ayer el abono para la próxima campaña. De esa cifra, 93 eran renovaciones y los 25 restantes, nuevos carnés. En total son ya 428 las historias que contar en la familia blanquinegra en apenas tres días de campaña.