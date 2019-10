SEGUNDA B Volver a empezar Obama podría volver a ser revulsivo tal y como lo fue en su debut hace siete días. :: J. M. ROMERO El Mérida, que estrena técnico y ánimo en la Nueva Condomina, busca puntuar de nuevo para acercarse a los puestos de salvación M. G. MÉRIDA. Domingo, 13 octubre 2019, 09:29

Se trata de la octava jornada de Liga. pero como si fuera la primera: ya sea para bien o para mal, esta tarde veremos a un Mérida bien diferente. Más que a 13 de octubre parece como si estuviéramos a principios de agosto con los primeros amistosos de pretemporada. El equipo, físicamente, está al nivel de la competición; conocemos algo mejor a los jugadores, tanto sus pros como sus contras; pero desconocemos tanto el modelo a emplear como los nombres que lo interpretarán. Visto lo visto hasta ahora y escuchadas las dos ruedas de prensa de Diego Merino, cierta idea hay. pero más desde la intuición que desde la certeza.

Partiendo de las últimas referencias de Merino en el Moralo y de lo que tiene tras estas primeras siete jornadas. podría apostar por el 4-2-3-1. Con Javi Sánchez de vuelta a la titularidad; Adrián Tellado como único lateral derecho disponible y las dudas de Mario Gómez o Salvi para entrar nuevamente en la línea de cuatro; Del Castillo y Curro como anclas y Gaspar, Poley, Cristo o Dani Espinar para enganchar; y Miguel Ángel Espinar como hombre más adelantado.

«Tengo claro tanto el modelo como el sistema que vamos a emplear. Ahí no he tenido dudas desde que comenzamos», confiesa Diego Merino. «Y a partir de ahí, siempre hay matices en función del rival. Pero esos matices en función del rival solo tienen que ver con la alineación. Aunque para mí es más importante el estado de forma y el nivel del futbolista a la hora de decidir. Ahí sí tenemos algunas dudas». Lo que sí parece claro tener el nuevo cuerpo técnico es que el 'once' de hoy no será el mismo que veremos en semanas venideras. «Tenemos una plantilla de variantes y posibilidades».

Sin los lesionados Antonio Pino, Melchor y Cubo, la convocatoria de Diego Merino sale sola: todos los jugadores viajan El Real Murcia espera con tan solo tres puntos más que el Mérida en la clasificación

Defensa de tres. o no

El Real Murcia espera con tan solo tres puntos más que el Mérida en la clasificación. Si los emeritenses, por ejemplo, hubieran ganado su último partido ante el Villarrubia. hubiera llegado al partido igualado en estadística a su rival de esta tarde. En sus tres partidos como local, el equipo que dirige Adrián Hernández ha cosechado los tres resultados: empató con el Algeciras, perdió con el San Fernando y le ganó al Villarrobledo.

Un Adrián Hernández que debuta en Segunda B después de sacar sobresaliente con el Churra murciano en las últimas cinco temporadas y que vive su momento de mayor tranquilidad desde que firmó. Tres jugadores que fueron titulares ante el UCAM son dudas por problemas físicos: Armando, Josema y Edu Luna. Podría volver Juanra, lesionado desde hace varias semanas. Y sí regresará Chumbi, ya en condiciones de volver a jugar. En el Mérida, por su parte, sin los lesionados Antonio Pino, Melchor y Cubo, la convocatoria de Diego Merino sale sola: viajaron ayer a Murcia todos los jugadores disponibles.

«Empezaron jugando con línea de cuatro y en los últimos partidos lo está haciendo con tres centrales. Es una referencia distinta a la hora de defender y atacar. y en eso es en lo que hemos estado trabajando estos días», confiesa Diego Merino. «Va a haber partidos que nos interese jugar de otra forma. Lo que sí es inamovible es el concepto y modelo de juego. Para mejorar en ataque es básico estar bien en defensa, al mismo tiempo que para defender bien hay que saber atacar», avisó el viernes el técnico murciano.