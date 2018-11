«He visto a un equipo de Segunda B que me gusta» Lunes, 19 noviembre 2018, 08:37

Nafti valoró la evolución de su equipo e insistió en lo que dijo en la previa sobre que este nivel es el mínimo que va a exigir a su equipo. «Hemos estado superiores al rival. Veo un equipo de Segunda B que me gusta». Remarcó, además, una de las claves del cambio de cara del Badajoz. «Se han dado cuenta de que en el fútbol, si tú no corres más y mejor que el rival, puedes tener mucho talento que no vas a ningún lado». Destacó el nivel de Guzmán ayer, pero advirtió que «es lo que le exigiré hasta mayo». Admitió que aún hay margen de mejora, especialmente en los últimos metros, donde perdonaron muchas ocasiones. «Si no tienes varios goles de diferencia con el UCAM te puede pasar factura al final». Respecto a la expulsión de Petcoff explicó que «el árbitro dijo a los jugadores que no quería escuchar ni un ruido en el campo».