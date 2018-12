Este Villanovense está muy vivo Los jugadores del Villanovense celebran en la banda el primer gol de Carrasco esta temporada. :: e. domeque Los serones sumaron ante el filial del Sevilla su quinta jornada sin perder y abandonan el descenso con goles de Carrasco y Leandro ESTRELLA DOMEQUE VILLANUEVA DE LA SERENA. Lunes, 17 diciembre 2018, 08:12

El municipal villanovense ha vuelto a recuperar el espíritu del Romero Cuerda, el que era sinónimo de fortín para los serones y del que era muy dificil sacar algo positivo. La última víctima de ese ambiente que se vuelve a respirar en Villanueva fue ayer el Sevilla Atlético, que cayó derrotado por 2-0 ante un Villanovense claramente superior.

Con este triunfo, los datos hablan por sí solos: cuarta jornada consecutiva sin encajar gol, invictos como locales desde la llegada de Julio Cobos y quinto partido sin conocer la derrota. Y la consecuencia de todo ello es que el Villanovense está ya fuera de los puestos de descenso en la 14ª posición. Eso en lo colectivo, porque en lo individual, la mejor recompensa se la llevó Carrasco, que logró su primer tanto de la temporada para encarrilar la victoria ante un rival directo como el filial sevillista.

Todo son buenas noticias para los de Julio Cobos, que ayer apostó por un once similar al de las últimas jornadas, aunque dio entrada a Selfa en lugar de Xavi Puerto, al que dio ayer descanso y volvió a jugar con Carrasco y Pedro Montero como hombres más adelantados, aunque con este último más caído a la banda. Por su parte en el Sevilla Atlético, Berrocal, que terminó expulsado, era una de las novedades de Luci Martín en el once inicial con respecto al dispuesto en el empate de la última jornada ante el Sanluqueño.

2 VILLANOVENSE Isma Gil; Sergio Domínguez, Tapia, Javi Sánchez, Espín, Pajuelo, Borja García, Selfa, Carrasco (Raíllo, min. 90), Poley (Xiscu, min. 71) y Pedro Montero (Leandro, min. 79). 0 SEVILLA ATLÉTICO Javi Díaz; Amo, Chacartegui, Checa, Berrocal, Manu Sánchez, Genaro, Carballo (Bryan, min. 61), Chris Ramos (Mena, min. 42), Curro (Miguel Martín, min. 78) y Casas. Goles 1-0: Carrasco, min. 52. 2-0: Leandro, min. 93. Árbitro González Hernández (castellano leonés). Mostró tarjetas amarillas a Tapia (77) y Leandro (85) para los locales y a los visitantes Chris Ramos (41) y Caballero (77). Expulsó en el minuto 77 con roja directa a Berrocal en el filial sevillista. Incidencias Municipal Villanovense, unos 1.200 espectadores.

Con esos dibujos, en el césped se reflejó desde el primer momento la superioridad de los serones, que continuamente eran capaces de crear peligro desde ambos lados, con Sergio Domínguez como protagonista por la derecha, y Tapia y Pedro Montero haciendo lo propio en el carril zurdo. Desde esa banda llegó la primera ocasión de peligro, que finalizó Borja García con un disparo que se marchó por encima de la meta de Javi Díaz.

Los sevillistas no eran capaces de inquietar el área de Isma Gil, que apenas tuvo que intervenir en la primera mitad. El único intento visitante no llegó hasta el 17, con un disparo de Chacartegui, desviado.

El segundo cuarto de hora fue de dominio local, aunque sin peligro. No fue hasta pasada la media hora de juego cuando despertó el equipo de Julio Cobos y empezó a poner en serios aprietos a Javi Díaz, algo inseguro bajo palos. Los avisos llegaron por partida doble con Pajuelo de protagonista. Primero, en el 39, tras un mal despeje del portero sevillista que Pajuelo remató mordido directo a las manos del meta visitante. Acto seguido, el capitán serón volvía a plantarse ante Javi Díaz con un cabezazo a bocajarro que tuvo que sacarse de encima como pudo.

En ese momento, a Luci Martín le aparecía otro problema más con la lesión de Chris Ramos, que tuvo que ser sustituido por Mena en el 42. Poco después de esa sustitución, se produjo una jugada polémica en el área sevillista y el Villanovense pidió penalti sobre Borja que había caído dentro del área. El colegiado no señaló nada y el partido se fue al descanso con el 0-0 en el marcador.

Pero la historia iba a cambiar en la segunda parte, con un Villanovense menos incisivo que en el primer tiempo, pero más acertado en las ocasiones que tuvo ante un Sevilla Atlético en el que se echó de menos algo más de chispa en sus jóvenes jugadores.

No se pudo pedir mayor eficacia al Villanovense, que sin aviso previo se ponía por delante en el 52 en su primera ocasión tras el descanso. El aguerrido Carrasco se reencontró por fin con el gol tras aprovechar un buen balón al área de un adelantado Javi Sánchez (1-0).

El Villanovense no esperaba así a los minutos finales, como había ocurrido en los últimos partidos, pero no por ello abandonaba el sufrimiento por lo corto del marcador. El ariete murciano estaba pleno de confianza y, en el 64, volvía a intentarlo con un remate de cabeza algo bombeado que atrapó Javi Díaz. La reacción sevillista no llegó hasta el 67, muy tímidamente con un disparo de Curro, muy centrado y fácil para Isma Gil.

El primero en mirar al banquillo fue Luci Martín, que dio entrada al joven Bryan en lugar de Carballo. Diez minutos después, Cobos daba entrada a Xiscu en sustitución de Poley, que ayer volvió a brillar en el centro del campo. Ya sin el centrocampista gaditano sobre el terreno de juego, Carrasco probó fortuna a balón parado con un disparo que se marchó fuera por muy poco.

A falta de un cuarto de hora para el final, el filial del Sevilla se quedó con uno menos tras la expulsión por roja directa de Berrocal, que pagó los nervios con Tapia al que dio un empujón sin el balón en juego. La inferioridad y las ansias de los visitantes por sacar algo positivo dejaron en bandeja el segundo gol que llegó ya en el descuento en un contragolpe de Raíllo que culminó con una asistencia para que Leandro hiciera el 2-0 definitivo.

Tres puntos de oro para despedir el año en casa y llegar con la moral por las nubes para el último partido de 2018 ante el Sanluqueño.