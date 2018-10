El Villanovense sueña con Real Madrid, Barcelona o Atlético Saludo de capitanes en el partido de vuelta entre Barcelona y Villanovense hace tres años. :: e. domeque La Copa del Rey volverá a brindar otra cita histórica al club serón, que conoce hoy a su rival, que podría ser también Valencia, Betis, Sevilla o Villarreal ESTRELLA DOMEQUE VILLANUEVA DE LA SERENA. Viernes, 19 octubre 2018, 08:02

No es 22 de diciembre, pero hoy otra lotería repartirá millones de alegrías por España. El bombo de la Copa del Rey decide este viernes la suerte de los modestos en una competición que les permite soñar. Villanovense, Ebro, Sant Andreu, Racing de Santander, Cultural Leonesa y Melilla buscan el premio Gordo, es decir, Real Madrid, Barcelona y Atlético de Madrid. Pero a nadie le amarga la 'pedrea' del resto de bolas: Valencia, Sevilla, Villarreal y Betis. Siete soñadores para siete de los equipos más importantes del mundo quedarán hoy emparejados en el sorteo de dieciseisavos de final de la competición del K.O. que se celebra en la Ciudad Deportiva de Las Rozas (12.30).

Entre los siete, una vez más, el Villanovense, que vuelve por la puerta grande a una competición que marcó hace tres años la historia del club. Más de 1.000 días después, nadie ha olvidado en Villanueva de la Serena el paso del Barcelona por la localidad y la posterior visita del conjunto serón al Camp Nou. Incluso jugadores como Gonzalo Poley, que llegó este año al equipo, habla de ese día casi en primera persona. «Ya nos enseñaron lo que pasó hace tres años con el Barcelona, ojalá que se pueda repetir ese bonito día; además, Julio Cobos, que estuvo en esa eliminatoria, nos puso un vídeo para motivarnos y que supiéramos la importancia que tenía ese partido», explica.

Una página dorada que parecía difícil poder repetir, pero a la que hoy se añadirán las primeras líneas de un nuevo capítulo histórico para el club extremeño. En el vestuario la encuesta es clara y ganan por mayoría Real Madrid y Atleti, también el Barcelona, pero prefieren no repetir. «Es lo que más ilusiona a la gente, pero que vengan Valencia, Villarreal, Sevilla o Betis, que son equipos top de Europa, también es un premio para todos», reconoce Poley. Eso sí, a nivel personal, confiesa que es el Real Madrid de Lopetegui el que más le llama la atención, «pero voy a disfrutar venga el que venga y seguro que la afición también». No obstante, el de Sanlúcar de Barrameda se quedó con la miel en los labios en la pasada temporada en las filas del Cartagena, que también llegó a esta ronda y quedó emparejado con el Sevilla. Sin embargo, no pudo jugar ninguno de los dos partidos. «Estoy muy ilusionado, porque esto no se vive todos los días», dice, «pero los demás equipos también querrán a uno de los tres grandes, así que a ver a quién le toca el Gordo de la Lotería».

A falta de seguir escribiendo páginas, el prólogo ya lo tienen terminado tras dejar atrás al Badalona y a la Mutilvera. Dos partidos que han sido la excepción a un mal inicio de temporada que hace que la ilusión de la Copa del Rey se vea algo empañada por la situación en Liga. «Espero que esta alegría sea el punto de inflexión, disfrutar del sorteo, pero no confundirnos, porque ya hemos conseguido el premio de una eliminatoria bonita, vamos a disfrutar nosotros y también el pueblo, pero al final lo importante es la Liga, que estamos metidos ahí abajo».

Lesión de Calin

No todo son buenas noticias en el Villanovense. Anoche se confirmó la grave lesión de Eduard Calin, que se ha roto el cruzado anterior de su pierna derecha. El joven centrocampista rumano la sufrió ante el Mutilvera, en Copa, y el club no precisa el tiempo de baja, pero puede que se haya despedido de la temporada.