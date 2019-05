Al Villanovense solo le vale ganar para aferrarse a la salvación Los jugadores del Villanovense celebran un gol de Moussa. :: e. d. Los serones están en puestos de descenso pero a dos puntos del Sanluqueño, que también necesita un triunfo para mantenerse ESTRELLA DOMEQUE VILLANUEVA DE LA SERENA. Domingo, 12 mayo 2019, 09:16

Cara o cruz. No hay punto intermedio entre Villanovense y Atlético Sanluqueño, para los que todo lo que no sea ganar es meterse en un problema. El de este tarde será, por tanto, un duelo a vida o muerte entre ambos para llegar con opciones de salvación al último partido de la temporada. «Este domingo solo nos vale ganar, sí o sí, y somos conscientes de ello», confesaba Julio Cobos, entrenador del conjunto serón.

Con 38 puntos, las cuentas son complicadas par el Villanovense, que no quiere despedirse de Segunda División B y se aferra al lema 'aquí no se rinde nadie'. Con ese mantra, el club serón ha recibido mensajes de ánimo por parte de sus aficionados. Es un encuentro clave y se notará en la grada y sobre el césped.

«Es un partido donde va a haber mucha tensión seguro, pues ambos equipos estamos en la zona de abajo y no hay tiempo para subsanar cualquier error que se pueda cometer. Entonces, el equipo que sea capaz de ganar el partido va a salir muy reforzado, aunque no va a ser definitivo. Por tanto, preveo un partido de muchísima tensión, que esperamos saber controlar», advierte Cobos. Después de la derrota ante el Sevilla Atlético, la semana ha transcurrido cuesta arriba para los serones. Algo que se ha traducido en sufrimiento. «Un equipo tan necesitado como el nuestro, lo sufre. Por tanto, ha tocado recuperar a los jugadores psicológicamente y hacerles ver que este partido es muy importante», reconocía el técnico serón. «Somos conscientes de lo muchísimo que nos jugamos y no me cabe duda de que los jugadores van a dar el cien por cien», proseguía.

El Sanluqueño llega a Villanueva con dos puntos de ventaja sobre el Villanovense. Desde fuera esta situación podría hacer pensar que el empate sería un buen resultado para los visitantes. «Creo que no lo verían con malos ojos, pero a nosotros solo nos vale ganar y luego ver el resto de resultados. Si nos jugamos algo importante, siempre quiero hacerlo en casa y eso es una buena baza».

Transiciones rápidas

Sobre el conjunto de Sanlúcar de Barrameda, Cobos destaca su calidad del centro del campo hacia adelante. «Cuentan con jugadores rápidos, buenos técnicamente, habilidosos y con calidad, que han hecho goles, como Güiza, Del Moral, Oriol o Magüi. Así que tendremos que estar atentos, pues hacen transiciones rápidas y tendremos que hacer buenas vigilancias», advierte. Para este partido, el técnico de Valdehornillos no podrá contar con el lesionado Alí Diakité, pero tiene al resto de la plantilla disponible, incluido Álex Romero, que vuelve tras cumplir sanción ante el filial sevillista.

Por último, Cobos dejaba un mensaje para la afición: «Hay que darles las gracias, sobre todo por sus últimos desplazamientos a Málaga y Sevilla. Para el domingo espero que esto sea una olla a presión, ya que entre todos tenemos que conseguir el objetivo de la permanencia».

Por su parte, el técnico del Sanluqueño, Abel Gómez, cuenta con la baja segura de Álex Cruz por acumulación de amarillas y la duda de Güiza hasta el último momento por los problemas físicos del atacante jerezano. Por tanto, el entrenador sevillano tendrá de nuevo que buscar las fórmulas para elaborar un once competitivo, como hizo ante Melilla y Recre en las primeras partes de cada encuentro. Además recupera a Edu Oriol que estaba siendo pieza clave para los de Sanlúcar en estos últimos compases de la competición liguera.