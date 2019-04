Borja García rescata un punto ante su ex OPTA El Villanovense se muestra superior al Jumilla y se mereció la victoria, pero le pudo la ansiedad por el gol en contra de un rival directo JOSÉ GARCÍA (OPTA) Domingo, 7 abril 2019, 18:55

El Villanovense desaprovechó ayer una buena oportunidad de lograr la victoria en Jumilla ante un rival directo en la lucha por el descenso. Al final empate a un gol en un partido donde los extremeños fueron superiores, sobre todo en la segunda mitad. Se adelantaron los murcianos al filo del descanso con un gol de Peque y a falta de tres minutos igualaron los pacenses con un gol de Borja García, que a los sesenta y dos minutos entró al terreno de juego en sustitución de Rafa Navarro.

Los visitantes saltaron al campo mejor posicionados y tuvieron las dos primeras ocasiones de gol en el partido: primero con un remate flojo de José Ramón que detuvo sin problemas Iván Martínez y más tarde con un cabezazo de Espín.

El conjunto de Leonel Pontes no encontraba la portería contraria aunque antes de acabar el primer tiempo llegó un gol de los locales con un remate del delantero, Peque, que acabó dentro de la portería defendida por Isma Gil. Un gol muy celebrado.

En la segunda parte los extremeños fueron superiores aunque no estuvieron acertados en los lanzamientos directos de faltas desde fuera del área. El Villanovense pudo empatar a los once minutos de la segunda parte cuando Edu Luna, sacó bajo palos un remate flojo de José Ramón.

El entrenador del Villanovense dio entrada a Raíllo por Poley y más tarde hizo lo propio con Borja García y Sergio Domínguez en sustitución de Rafa Navarro y Espín.

1 JUMILLA 1 VILLANOVENSE JUMILLA Iván Martínez, Manu Miquel (Diego Sánchez, 89), Migue Marín, Edu Luna, Leak, Manolo, Peque, Ming Yang, Carlos Álvarez (Bouba, 67), Germán y Óscar Rico (Connor, 79). VILLANOVENSE Isma Gil, Rafa Navarro (Borja García, 62), Álex Romero, Javi Sánchez, Espín (Sergio Domínguez, 81), Pajuelo, José Ramón, Poley (Raíllo, 59), Carrasco, Xavi Puerto y Braim. Goles 1-0, m.44: Peque. 1-1, m.87: Borja García. Árbitro Varón Aceitón del Comité Balear. Cartulinas amarillas para Ming Yang, Migue Marín, Óscar Rico, Leak y Carlos Álvarez, del Fútbol Club Jumilla. Incidencias Encuentro de fútbol correspondiente a la jornada treinta y dos de la Segunda División B Grupo IV disputado en el campo de fútbol «Uva Monastrell» con unos 400 aficionados en las gradas. El partido se disputó con una temperatura de siete grados y el césped rápido por la lluvia caída durante la madrugada en Jumilla.

A los 72 minutos susto para el Jumilla con un remate de Rafa Navarro que a punto estuvo de convertirse en el empate.

El partido estaba abierto y el Jumilla dispuso de una buena ocasión a cargo de delantero Carlos Álvarez que no estuvo acertado con el remate final.

Un remate de cabeza de Germán, a falta de 15 minutos, obligó al portero serón a realizar una buena parada enviado el balón a córner; una falta lanzada, por Xavi Puerto se marchó por el lateral de la red con el susto para los aficionados murcianos.

El gol del empate para el Villanovense llegó a balón parado cuando al saque de una falta, Borja García ex del Jumilla remató de cabeza a la red. Borja dejaba así su tarjeta de visita en su antigua casa.

El murciano, Diego Sánchez, la pasada temporada en el Villanovense entró en sustitución de Manu Miquel pero el marcador final ya no se movió.

Un empate que no sirve a ninguno de los dos conjuntos, ni al Jumilla que se mantiene fuera de puestos de descenso, pero aún no con suficiente ventaja sobre la zona de peligro, ni al Villanovense situado en zona de descenso.