SEGUNDA B El Villanovense se juega la vida en Jumilla Pajuelo en una acción ante Connor, del Jumilla, en la primera vuelta. :: e. domeque En puestos de descenso, a dos puntos de playout, a los de Julio Cobos solo les vale ganar hoy a un rival que suma tres derrotas consecutivas ESTRELLA DOMEQUE VILLANUEVA DE LA SERENA. Domingo, 7 abril 2019, 09:41

La tensión del Villanovense alcanza hoy cotas máximas en Jumilla. Cierto es que no ha sido una temporada tranquila en ningún momento. Ni siquiera, una montaña rusa. Más bien, una línea uniforme siempre dentro o rondando los puestos de descenso. Esa línea necesita hoy una carga eléctrica que haga revivir las esperanzas de salvación. Para ello, tendrán 90 minutos de alta tensión en un partido, para Julio Cobos, «a cara de perro».

El entrenador del Villanovense entiende que será así porque los dos equipos se van a jugar mucho cuando empiece a rodar el balón por el césped del municipal de La Hoya. «Ellos no atraviesan por un buen momento, prácticamente se veían salvados hace tres jornadas y se han metido en la pelea. Si conseguimos ganar, les metemos de lleno ahí», dice Cobos, «pero también me imagino que ellos piensan que si son capaces de ganar, dejan encarrilada la permanencia».

El partido ante el UCAM de Murcia, con el cruel desenlace final, ha dejado secuelas en el Villanovense, que ha intentado recuperarse durante los primeros días de esta semana, «que han sido duros, pero salimos nuevamente reforzados». No sólo dejó daño en lo anímico, también en cuanto a bajas. A las lesiones de Jaime Almagro y Tapia se une Moussa, por sanción al ver la quinta amarilla, y Pedro Montero, que sufre una microrrotura que le dejará fuera un par de semanas.

Las ausencias de los dos atacantes obliga a Cobos a realizar cambios en el once inicial. Pedro Montero había sido titular en los últimos dos partidos ante Cartagena y UCAM, por lo que su lesión supone un contratiempo. El pasado domingo entró en su lugar Braim, que suele ser más un revulsivo en el sistema del técnico de Valdehornillos, pero que hoy podría salir de inicio.

Sobre el rival, más allá de su misma necesidad de ganar, destaca la experiencia de sus jugadores en la categoría, que se mezcla con algunos jugadores jóvenes, pero con calidad. «Aunque este Jumilla no tiene mucho que ver con el de la primera vuelta. Los hombres más importantes se marcharon ya que venían cedidos de equipos ingleses, pero de todas formas cuenta con jugadores con gran experiencia, que saben de qué va esto», advierte Cobos.

El Jumilla, que acumula tres derrotas consecutivas, se puede ver entre la espada y la pared si no gana hoy al Villanovense. Algo con lo que intentarán jugar también los serones. «Sabemos que ellos también necesitan ganar, porque no están en una posición en la que no se jueguen nada y de perder se complicarían muchísimo la vida», dice el técnico serón, que prevé un «partido de mucha tensión entre dos equipos que se juegan mucho, nadie va a querer equivocarse, pero sí intentar vivir de los errores del contrario».

Por su parte, Lionel Pontes, entrenador del Jumilla, afrontará este compromiso fiel a sus ideas: «No sabemos cómo jugará el rival. Tiene jugadores interesantes como Carrasco y Poley, y debemos de tener cuidado con el juego directo, las segundas jugadas y en las pérdidas de balón».

En cualquier caso, para el Villanovense será el primero de tres partidos vitales, pues después se medirá a Almería B y Sanluqueño. Para Cobos, «cada vez queda menos y es más complicado, pero yo soy positivo. Ahora vienen tres partidos importantes, un tramo de la temporada que nos podría hacer respirar».