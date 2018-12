SEGUNDA B El Villanovense, inmerso en su semana de la ilusión Raíllo, sonriente tras el triunfo ante el Malagueño. :: e. domeque Los de Julio Cobos se preparan para volver a disfrutar de una cita histórica mañana ante un Sevilla al que quieren sorprender en la Copa ESTRELLA DOMEQUE Martes, 4 diciembre 2018, 08:10

Villanueva de la Serena. «El miércoles juega el Villanovense la Copa del Rey, ¡Y contra el Sevilla que va segundo!», comenta ilusionado un grupo de niños mientras juega con la pelota en una plaza de Villanueva de la Serena. Y es que, dentro de un mes llegarán los Reyes Magos, pero el Villanovense ha adelantado la semana de la ilusión gracias al partido de mañana ante el segundo clasificado de Primera División, el Sevilla, en el Sánchez Pizjúan.

Con las 960 entradas cedidas por el club hispalense ya vendidas, son muchos los serones que están adquiriendo por su cuenta otras en distintas zonas del estadio, por lo que se espera un nuevo desplazamiento histórico, esta vez, hacia tierras andaluzas. Ya acompañaron de forma masiva al equipo a otras citas como las eliminatorias de ascenso en Bilbao, Fuenlabrada o Santander, o en Copa del Rey ante Barcelona.

Pero si ilusionante es la semana para la afición, no lo es menos para jugadores, cuerpo técnico y directiva del club serón. Ya tras la victoria ante el Malagueño, Julio Cobos reconocía que, ahora sí, están pensando en la Copa del Rey que habían dejado apartada desde el partido de ida. De hecho, en este último mes sólo han perdido un partido, sumando además dos victorias y dos empates. Motivos para estar satisfechos y con ganas de disfrutar de la Copa, o incluso, de dar la campanada. «Trataremos de pelear y hacerlo lo mejor posible, luego rápidamente habrá que pensar en el Melilla, que es lo que nos interesa, aunque nosotros vamos a tratar de pelear ante el Sevilla, sabiendo la dificultad que eso entraña porque lo lógico es que te ganen, pero a ver qué somos capaces de hacer», explicaba Julio Cobos ante los medios.

El club sevillista es uno de los favoritos del técnico de Valdehornillos para llevarse esta temporada el campeonato de Liga, aunque no sabe si podrán mantener el ritmo. «Es un equipo muy atractivo, están haciendo muy bien las cosas y han firmado muy bien. No sé si les dará para ser campeones a final de temporada, pero me gustaría para ver cosas diferentes, aunque yo soy de otro equipo», comentaba entre risas.

Lo cierto es que en estas últimas jornadas el ambiente es otro en el conjunto verde, que ha recuperado su mejor versión con Julio Cobos en el banquillo y que quiere hacerse todos los regalos que pueda antes de Navidad.