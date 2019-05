El Villanovense dice adiós

Cinco temporadas después el Villanovense regresa a la Tercera División con el mismo hombre en el banquillo que les hizo regresar a Segunda B, Julio Cobos. El técnico extremeño, roto por dentro, daba la cara tratando de no exteriorizar ese sentimiento. Cada pregunta obtenía un segundo de silencio antes de responder. «Lo importante era ganar el partido y no hemos sido capaces», comenzaba poco después de abandonar un vestuario «roto, con todo el mundo llorando, en el suelo... Como no puede ser de otra manera».

Era el fin de una temporada, aún con una jornada por disputar, que ha sido una complicada montaña rusa. «Cuando termina un campeonato el primero es porque has sido el mejor, es lo justo. Cuando estás abajo es porque no has merecido estar más arriba», expresaba.

Y no echaba balones fuera cuando le preguntaban por el inicio, con José Manuel Roca en el banquillo. «Yo soy el máximo responsable, aunque no esté en las siete primeras jornadas. Si no hubiese estado convencido de salvar al equipo habría dicho que no», respondía.

También lanzaba un mensaje a la afición: «Ahora es duro, pero la afición debe arropar al equipo. Han vivido los mejores años de toda su historia y tienen que volver a recuperarlo». En ese sentido apuntaba al futuro. «Supongo que el presidente hará un buen proyecto el año que viene para volver a conseguir los éxitos anteriores. Pero esto es difícil hoy», explicaba. Pero no dejaba pistas sobre su futuro. «Ahora mismo no quiero pensar en eso, hoy es un día muy triste para todos los que queremos al Villanovense», concluía antes de abandonar cabizbajo la sala de prensa.