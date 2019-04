SEGUNDA B El vigoroso despertar del gigante dormido Éder celebra con una pirueta el tanto ante el Cartagena. :: arnelas El conjunto blanquinegro llega pletórico de fuerzas al tramo decisivo de la temporada con la intención de reafirmar su condición de aspirante ante el UCAM MANUEL Gª GARRIDO BADAJOZ. Sábado, 6 abril 2019, 09:51

«El Badajoz es un gigante dormido». Vigoroso, valiente, indómito y con un arma de un poder ilimitado, su afición. Cuando Juan Marrero acuñó aquellas palabras en marzo de 2017 el conjunto blanquinegro se hallaba sumido en un profundo coma cuyos efectos aún perduraban tras sufrir el maleficio de la desaparición. Su hinchada se convirtió en el rehabilitador que evitó que su robusto músculo social se atrofiara.

Ha llovido mucho desde que ese mantra se convirtiera en el diagnóstico más preciso sobre el potencial latente de un club castigado pero aferrado a la vida. En Calahorra el coloso abandonó su letargo con el ascenso de bronce, ante el Lorca apretó los dientes y se reincorporó logrando la permanencia y, ahora, el titán ruge infundiendo temor engullendo líderes y plantando cara a los rivales más duros de la categoría. Ni rastro de somnolencia ni fragilidad. Los pies de barro de principios de temporada se han fortalecido con el hormigón aplicado por Nafti. El Badajoz, liberado del anquilosamiento y complejos, camina firme, sin vacilar en su avance y sin frenarse ante ningún enemigo o contratiempo. Con esa inercia llega a Murcia, con un UCAM en racha negativa y amedrentado por el vendaval blanquinegro, imparable en las últimas fechas. El club universitario ha lanzado esta semana una campaña para llenar el campo reclamando el apoyo de los suyos conscientes de la dificultad de un envite de máxima exigencia. Se miden a un equipo cuyo aliento empiezan a notar en el cogote.

El miedo es un concepto incompatible con el deporte para Nafti, pero el Badajoz ha adquirido en propiedad su versión más políticamente correcta. «Que nos respeten de aquí al final de temporada y los años que vienen es lo máximo que puede tener un club». Es, sin duda, el triunfo más valioso desde que se puso al frente del banquillo blanquinegro. Nadie discute ya que los pacenses se han colado sin invitación en la fiesta privada de los cuatro favoritos y, usando esa frase tan candente últimamente, se han sentado en la mesa de los comensales VIP. «Vamos a intentar molestar a los grandes de la categoría», argumentaba ayer en la rueda de prensa previa al partido que se disputa en La Condomina el domingo a las 17.30 horas.

Han degustado los entremeses derrotando a algunos de los gallitos, no se han saciado y han devorado el primer plato de recortarles puntos. El próximo manjar del menú es pugnar de lleno por los puestos de privilegio. El postre, una plaza en la Copa del Rey o en el playoff. Apetito no falta. «Queremos apretar al top 7 de arriba y decir ¡aquí estamos nosotros!, y no por milagros sino por trabajo propio. Queremos levantar la mano con mucha humildad».

Rocoso atrás, firme en la medular y certero aunque sin dispendios arriba, el técnico franco-tunecino no se plantea recaídas ni vulnerabilidades. «No podemos pensar así. Sabemos que estamos bien y no podemos plantearnos a ver cuándo vamos a estar mal. Nos centramos en lo que tenemos que hacer para mantenernos así».

Nafti cuenta para este envite con toda su plantilla disponible por segunda semana consecutiva, con hombres como Toni Abad, Cristian o Adama en un gran estado de forma, pero con una competencia feroz en sus puestos. «No es lo mismo cuando te das la vuelta y tienes en el banquillo a jugadores como Eneko, Mario, José Ángel, Guzmán, Ferrón y Kamal. Son opciones muy importantes y muy válidas».