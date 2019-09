El Vicente Sanz espera celebrar su primera victoria Quico podría regresar al once inicial del Don Benito. :: E. D. El Don Benito, que recupera a Quico y Álex Herrera, quiere inaugurar ante el Marbella el casillero de triunfos ESTRELLA DOMEQUE Domingo, 22 septiembre 2019, 11:16

DON BENITO. Un equipo que busca su primer triunfo de la temporada, frente a otro con el objetivo de lograr el primero fuera de casa. Don Benito y Marbella llegan al partido de esta tarde con las espadas en alto, también con necesidad de ganar por distintos motivos.

Los locales vuelven a repetir la misma dinámica de las últimas semanas. Cuatro jornadas en las que no han podido inaugurar el casillero de victorias. No es por falta de ganas, tampoco de trabajo. Pero esos méritos no suman puntos de tres en tres. «Es un poco traumático el hecho de no haber conseguido una victoria en los primeros cuatro partidos, pero sabiendo que forma parte de la competición, que estamos en la cuarta jornadas y que cada día creo que estamos más cerca de que llegue», señalaba Juan García, entrenador del Don Benito, en la previa del partido.

El entrenador pacense se muestra tranquilo, con confianza e insistiendo a sus jugadores en corregir los errores. «Sobre todo pulir los errores a nivel defensivo y tener acierto a nivel ofensivo», prosigue el técnico. Esta categoría es muy difícil, está muy igualada, ningún equipo te pasa por encima, pero sí que concedes un pequeño error y te cuesta muy caro», insiste.

En cuanto al partido, espera que sea «muy competido y a nivel defensivo muy serio por ambos equipos». Para Juan García, lo más destacado del Marbella es su potencial ofensivo y, además del bloque, sus individualidades. «Tienen jugador que te ganan partidos. El otro día vimos una acción individual de Mustafá que pasó por encima de la línea defensiva del Mérida con muchísima solvencia», recuerda. También se centra el análisis en el desequilibrio que pueden generar en banda y en su juego interior. Otro jugador que tendrá especial marcaje es Añón, «le tenemos que hacer un partido muy incómodo que esté lejos de la segunda jugada porque te genera mucho peligro y que no estén acertados».

Por su parte, el entrenador visitante, David Cubillo, espera a un Don Benito fuerte en su estadio, «pero vamos con la idea de competir y estar mejor que ellos». Sobre los rojiblancos destaca la continuidad de Juan García, «además, son competitivos, intensos y cuentan con jugadores que a nivel individual desequilibran».

El Marbella llega al Vicente Sanz con números rojos en cuanto a goles encajados. Pese a su cuarta posición llevan un gol más en contra que el Don Benito, algo que Juan García cree que tratarán de corregir hoy. En cualquier caso, el objetivo de los rojiblancos es ganar el partido, «para dedicárselo a nuestra afición que está con nosotros sobre todo en las malas, que nos apoya incondicionalmente».

El intento llega en una semana en la que se recupera ligeramente la enfermería que ha dejado tocado al equipo en las últimas semanas. El técnico pacense cree que esto no ha afectado al rendimiento del equipo: «Creo que no he repetido ninguna alineación y que todos salen a competir en función de lo que planteamos, ahí sí que quitarme el sombrero ante mis jugadores». Para este partido, la defensa podría contar ya con la presencia de Álex Herrera y Quico. Mientras que para el regreso de Abraham Pozo faltarían aún un par de semanas.