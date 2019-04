Un vendaval llamado Don Benito Trinidad, Álex Herrera, Pepe Bernal, Ricardo Durán y David Agudo celebran el sufrido triunfo. :: e. domeque Los rojiblancos dieron la vuelta al 0-2 inicial en contra, tras una buena segunda parte, con los goles de Trinidad, Pozo, Pepe Bernal y Edgar ESTRELLA DOMEQUE DÍAZ DON BENITO. Domingo, 21 abril 2019, 11:01

Victoria alocada y de prestigio, no exenta de sufrimiento, para el Don Benito que daba un paso de gigante hacia la permanencia en medio de un vendaval, literal de viento, pero también de goles. Y es que, cuando parecía que el San Fernando había dejado noqueado a los de Juan García reaccionó el conjunto local para devolver los golpes recibidos y sumar tres puntos vitales.

Los gaditanos no supieron aprovechar su ventaja y el Don Benito supo apaciguar los nervios para dar la vuelta al marcador cuando todo se había puesto en contra. El descanso vino bien a los de Juan García tras una primera parte en la que no se encontraron cómodos. El viento trastocó los planes de ambos equipos y no amainó en ningún momento. Desde el principio, a locales y visitantes les costó entrar en el partido. El primer intento fue para el extremeño Joselu que en el 13 disparaba muy desviado a causa del viento.

Los rojiblancos también se veían afectados por ello y en una falta lograron generar algo de peligro, pese a que nadie llegó al remate. También a balón parado respondía Juanje, pero su disparo se estrelló contra la barrera. Como hizo poco después Pau Franch, cuando llegaron a pedir penalti por una mano de Mario Gómez en la barrera.

Con 30 minutos ya en el marcador empezaba a apretar el San Fernando y se mascaba la tragedia. En el 34 la jarra de agua fría empezaba a caer sobre los locales después de que Oca cazara un balón en el segundo palo tras una falta colgada por Carri al interior del área que la defensa dombenitense no logró despejar (0-1).

4 DON BENITO 3 SAN FERNANDO Don Benito Léo Santos; Trinidad, Mario Gómez, Álex Herrera, David Ordóñez (Matheus Santana, min. 46), Gonzalo, Pepe Bernal, Ale Zambrano, Sillero (David López, 80), Abraham Pozo (José Manuel, min. 85) y Edgar. San Fernando Milovic; Gabi Ramos, Oca, Lolo Guerrero, Diego Simón, Raúl Palma (Ramírez, min. 77), Pablo Sánchez (Sergio Romero, min. 74), Joselu, Carri, Juanje (Jacobo, min. 59) y Pau Franch. Goles 0-1: Oca, min. 34. 0-2: Joselu, min. 35; 1-2: Trinidad, min. 46. 2-2: Oca (p.p), min. 52. 3-2: Abraham Pozo, min. 63. 4-2: Edgar, min. 66. 4-3: Ramírez, min. 88. Árbitro González Francés (canario). Incidencias Municipal Vicente Sanz, unos 2.000 espectadores.

Pero la jarra terminaba de vaciarse sólo un minuto después en las botas de Joselu que se plantó dentro del área para superar a Léo Santos por alto. El del Talarrubias afilaba la cuchilla gaditana con el 0-2. Todo se ponía en contra y muchos recordaban la remontada lograda hace unas semanas ante el Ibiza y a ese espíritu se encomendaba el Vicente Sanz.

Frente a frente, dos equipos con necesidad de sumar, aunque con distintos objetivos. El Don Benito por la permanencia y el San Fernando que acariciaba ya otra vez acercarse al playoff tras la victoria del Badajoz, que miraba de reojo lo que hacían los rojiblancos. Pero los locales eran incapaces de reaccionar y sólo se acercaban a la meta de Milovic con dos disparos lejanos de Abraham Pozo, el primero fuera y el segundo a las manos del portero azulino.

Había mucho por hablar en el vestuario rojiblanco en el descanso y la conversación tuvo que ser convincente por parte de Juan García, pues el Don Benito fue otro en el segundo tiempo. Primero, con el cambio de David Ordóñez para dar entrada a Santana. El brasileño iba a dar más juego a la medular y las alas cortadas por el San Fernando iban a renacer nada más saltar de nuevo al campo.

Sólo un minuto después, Trinidad recortaba distancias en una jugada ensayada que Ale Zambrano dejó en la frontal del área para que Trinidad la ajustara inalcanzable para Milovic (1-2). Tampoco los de Juan García iban a dar tiempo para la reacción visitante y, en el 52, Pepe Bernal hacía el gol del empate con un disparo de larga distancia que rozó en Oca y se envenenaba así para el meta visitante (2-2). La locura se desataba en el Vicente Sanz una jornada más al grito de «¡Sí se puede!». El vendaval rojiblanco había aparecido y se iba a convertir en huracán para culminar la remontada.

Se golpeaban ambos equipos, pero el Don Benito era más efectivo. Pepe Bernal lo volvía a intentar en el 55, pero su disparo se marchaba lejos de la portería. Dos minutos después, Joselu probaba fortuna para el San Fernando, también fuera.

En ese toma y daca, Carri disparaba a media altura a unos metros de la frontal del área y se marchaba por poco a la izquierda de Léo Santos. El fallo del San Fernando era el acierto del Don Benito, que en el 52, veía cómo Abraham Pozo se volvía a sacar un gol de la chistera, aunque con algo de fortuna tras rebotar en el larguero y después en el cuerpo de Milovic (3-2).

De la depresión a la inspiración. Un estado de gracia que no quiso desaprovechar Edgar Agudo para poner tierra de por medio en un gol que a la postre sería decisivo y que llegó tras marcharse de su par en velocidad y superar con sangre fría al meta visitante (4-2).

El oficio del San Fernando le hizo apretar hasta el último suspiro, pero entonces emergió Léo Santos, que se había marchado cabizbajo a vestuarios, pero que se iba a resarcir con varias intervenciones salvadoras para su equipo. Poco pudo hacer, muy tapado, en el gol del nerviosismo que logró Ramírez tras aprovechar un rechace a la salida de un córner (4-3).

Tocaba sufrir para saborear la victoria, pero el premio merecía la pena ante un San Fernando que lo intentaba a la desesperada, sin éxito. El pitido final volvía a dar paso a la afición que había llevado en volandas al equipo que sigue marcando las distancias con el descenso.