«Nos vemos capacitados y se va a levantar» Damián Petcoff, cabizbajo al término del primer partido de la eliminatoria ante la UD Logroñés. :: CASIMIRO MORENO «No hemos tenido un año fácil. Siempre tuvimos desafíos y éste es uno más», avisa Petcoff, el ingeniero del Badajoz J. P. BADAJOZ. Miércoles, 29 mayo 2019, 08:06

Después de la enorme tensión que genera un partido de playoff se necesita calma, oxigenar la mente y pocas cosas son más relajantes que la pesca. Con la caña en mano pasó la mañana del martes Damián Petcoff junto a su compañero Cristian Pérez en el Guadiana. Pescar es una de sus aficiones y tiene la misma habilidad para lanzar el anzuelo que para tirar esas asistencias infinitas a sus compañeros. Ya sea en corto o en largo, el mediocentro argentino reparte emociones que traslada del césped a la grada. Armado de paciencia y valor confía en llenar su cuba de ilusiones este domingo en la ribera del Ebro. El vestuario está mentalizado de remontar a la UD Logroñés. Toca cantar un gol en Las Gaunas. «Un gol vamos a hacer. El equipo está con esa rabia de poder ir con un resultado mejor para la vuelta», apunta.

Petcoff quiere seguir bailando su particular tango con el Badajoz. De sus piernas para aportar soluciones y su cabeza para ver el juego depende en parte dar continuidad al sueño blanquinegro. Damián Ezequiel Petcoff Kailer (Buenos Aires -Argentina-, 24 de mayo de 1990) tiene a una afición entusiasmada con su clase y está convencido en poder brindarle otra ronda de playoff. «Podemos competir fuera de casa y pasar la eliminatoria. Nos vemos capacitados y se va a levantar», sostiene. El jugador del Badajoz lamenta no haber podido mantener el fortín del Nuevo Vivero que había cimentado con Nafti y blindar la portería para viajar con una mejor renta a Logroño. «Somos conscientes de que podíamos haber conseguido un resultado mejor. Para mí el partido fue de 0-0». Y añade que a su equipo le faltó el acierto que sí tuvo el conjunto riojano. «Nos quedamos con el mal sabor de boca por no meter gol». En ese sentido, reconoce que en una eliminatoria igualada un error puede decidir la clasificación. «Los playoffs son como los partidos que hemos tenido con los equipos de arriba del grupo. Estos partidos se deciden en detalles y nosotros nos equivocamos una vez», admite.

Petcoff señala que el vestuario blanquinegro sigue creyendo. Ya lo hizo para salir de la zona peligrosa, después para ilusionarse con la Copa del Rey y finalmente atrapar la cuarta plaza. Ahora toca volver a remar contra corriente para meterse en la segunda ronda. «Tenemos que ir con la mentalidad de que puede pasar de todo. Vamos a ir a por el partido. La mentalidad que tuvimos ante el UCAM donde solo nos servía ganar para poder clasificarnos». El centrocampista argentino confía en el coraje de su equipo y su capacidad para sobreponerse a los golpes. «Vamos a tener que ser valientes», comenta. En cuanto al Logroñés no le sorprendió su gran nivel ni su puesta en escena en el Nuevo Vivero. «Sabíamos el tipo de equipo y los jugadores que tiene el Logroñés. Se vio el potencial que tienen como equipo. Individualmente creo que no tienen un jugador que destaque por encima de otro, pero como equipo está muy bien armado, coge bien la posición y es complicado hacerle gol». En cambio, Petcoff considera que el cuadro riojano sí se vio sorprendido. «Creo que ellos esperaban a un Badajoz menos competitivo o al menos que no se lo pondría tan difícil como se lo pusimos. Nos ganamos el respeto de poderle jugar de tú a tú». El jugador blanquinegro considera vital no encajar para pasar la eliminatoria porque tiene muy claro que el Badajoz marcará en Las Gaunas. «La clave es salir concentrados desde el minuto uno. Tener paciencia, saber que ellos van a salir a jugar y tratar que no nos metan».

90 minutos para soñar

La UD Logroñés parecía tener un objetivo claro para anular al Badajoz. La consigna de su cuerpo técnico pasaba por estrangular el corazón blanquinegro y así trató de asfixiar su juego con un control férreo sobre Petcoff. En ciertas fases del partido, el Badajoz notaba esa falta de aire porque el argentino no disfrutaba de esa libertad de movimientos. «Hubo momentos del partido en el que me encontraba siempre con uno encima. Es verdad que siempre tenía uno detrás, pero no creo que se fijaran mucho en mí. Me sentí cómodo y se me hizo corto el partido», expone.

Petcoff prepara sus aperos para tirar el anzuelo en Las Gaunas convencido que este domingo pican y llevarse el botín de la segunda ronda. «El resultado es complicado, pero tenemos la oportunidad de jugar 90 minutos».