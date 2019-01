SEGUNDA B Velocidad y ambición para apuntalar el Villanovense José Ramón (izq.) y Braim (dcha.) en la presentación. :: e. domeque Los serones presentaron ayer a los extremos Braim y José Ramón, que llegan ávidos de minutos y con ganas de relanzar al equipo M. Gª GARRIDO BADAJOZ. Viernes, 11 enero 2019, 08:54

Ávidos de minutos y con hambre de fútbol. Es el denominador común de los dos últimos fichajes de un Villanovense que se está moviendo rápido en el mercado invernal para cubrir sus posiciones más desguarnercidas. Urgía, sobre todo, reforzar las alas, especialmente tras la inesperada baja de Xiscu Martínez. Las incorporaciones de Braim y José Ramón tratarán de dar profundidad en los flancos con dos futbolistas con la velocidad como cualidad más definitoria. Ayer fue el turno de la presentación de ambos, que se unen a Rafa Navarro como nuevas incorporaciones.

A Braim Amar (2-8-1995) se le cerraron las puertas de la titularidad y únicamente había disputado 105 minutos con el Melilla, todos ellos saliendo como revulsivo desde el banquillo en la segunda parte. Algo más de protagonismo tuvo en las cuatro rondas que el conjunto norteafricano disputó en la Copa del Rey. En la eliminatoria ante el Real Madrid gozó de 15 minutos en la ida y 36 en la vuelta. «No tenía oportunidades por la buena dinámica del Melilla y ahora trabajaré para ganármelas aquí. Quiero demostrar quién soy. Espero que cuando termine la temporada la gente pueda hablar bien de mí», recalca.

Se define como un extremo veloz y habilidoso, con buenas prestaciones en el uno contra uno, que «espera generar ocasiones, dar goles y hacerlos». Braim no ha sido ajeno a los éxitos recientes del conjunto serón y espera ser ahora partícipe de nuevos logros. «Es un equipo que en los últimos años ha dado mucho que hablar y esperemos que a partir de ahora tiremos para arriba».

José Ramón (31-12-1991) también es optimista respecto al devenir del Villanovense y augura que «el equipo va a estar más arriba y a escalar posiciones». El ex de Cacereño y Mérida llega con «ganas de jugar ya y comerme el césped; me encuentro bien físicamente», con un derbi a la vuelta de la esquina ante el Badajoz el próximo domingo (Nuevo Vivero, 17.00 horas). Como su homólogo, también se describe como un jugador rápido, vertical, con mucha llegada al área rival y buen asistente. El extremo manchego era uno de los fijos en el once del Marbella en el primer tramo de la temporada, pero a partir de la jornada 13 desapareció de los onces y no ha contado con un solo minuto en las filas del conjunto de la Costa del Sol.

El director deportivo serón, Francis Bordallo, destacó que queda una ficha sub-23 libre, aunque no consideran prioritario ocuparla, y que en caso de llegar alguien sería un delantero.