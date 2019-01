Mehdi Nafti: «Veía peligrar el resultado en el segundo tiempo» Lunes, 14 enero 2019, 08:04

Mehdi Nafti se mostró contento por la victoria, aunque reconocía la desconexión de su equipo con el 2-0. «Creo que hubo dos tiempos muy distintos. No recuerdo hacer un primer tiempo tan completo, sin conceder nada al rival y con un gol, aunque me hubiera gustado ir al descanso con un gol más. Las sensaciones del segundo no son las mejores, pero está claro que un derbi ante el Villanovense no es fácil. Hemos sufrido más de la cuenta». El técnico del Badajoz admitía no tenerlas todas consigo a pesar de la cómoda ventaja. «Veía peligrar el resultado en el segundo tiempo. Ha sido distinto al Sanluqueño. Hemos sufrido algo más. El escenario con el 2-0 es parecido, pero el rival ha jugado en nuestro campo y Kike ha tenido demasiado protagonismo». Para Nafti la clave para que el Villanovense se creciera fue la salida de Cidoncha. «La tarjeta de Julio nos ha condicionado. Kamal ha aportado otras cosas, pero no posición ni el juego aéreo de Julio». En cuanto al debut de Adama señaló que en Huelva puede ser importante por las bajas. «Adama ha entrado en un momento complicado. Espero más de él y en Huelva tendremos las bajas de Julio y Damián».