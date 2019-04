«Vamos a Murcia con toda la ilusión» Cristian Pérez durante el partido del Badajoz ante el Cartagena. :: J. V. ARNELAS Cristian Pérez admite que en el vestuario del Badajoz se empieza a pensar en la fase de ascenso y señala que el partido ante el UCAM es clave para seguir soñando J. P. BADAJOZ. Miércoles, 3 abril 2019, 08:16

El pujante Badajoz de Nafti se construye desde atrás y Cristian Pérez se está erigiendo en uno de sus pilares principales. El central leonés se ha afianzado en el once titular y ante el Cartagena cuajó uno de sus mejores partidos. El conjunto pacense destronó al Cartagena, tercer equipo que pierde la primera plaza en el Nuevo Vivero. «Fue un chute de ilusión. Ganas a un líder más y en otro partido dando la cara. Eso unido a los buenos resultados que se dieron nos da un plus para soñar con la cuarta plaza», expone. El equipo blanquinegro dejó muy buenas sensaciones ante el líder y se mostró como un bloque compacto difícil de batir. «No creo que haya sido el mejor partido, pero sí el más completo. El equipo tuvo buen trato del balón y mucha contundencia defensiva. Al juntarse las dos cosas da la sensación de que fue el mejor».

Cristian Pérez Acebes (León, 1990) admite que en el vestuario blanquinegro ya se empieza a sentir ese gusanillo por ver la fase de ascenso tan cerca. «Esa mentalidad la tienes, aunque sea inconscientemente. Partíamos con un objetivo que ya lo tenemos y ahora el objetivo es meterte ahí arriba, pero siempre sin presión. Vamos al campo del UCAM con toda la ilusión de seguir sumando de tres en tres y a ver qué pasa», apunta el defensa blanquinegro. El conjunto murciano está a cinco puntos y asaltar La Condomina supondría estrechar el cerco con la fase de ascenso. Los blanquinegros son conscientes de la importancia del choque y se lo toman como una nueva final. «Tiene que ser clave porque UCAM es el cuarto y el rival que marca los puntos para entrar en liguilla. Pero quedan siete partidos y muy complicados de ganar. Todos los equipos se están jugado algo, ya sea bonito y no tan bonito», explica. Aunque para Cristian todavía queda mucho campeonato para considerarlo definitivo. «No creo que sea tanto como decisivo», sostiene.

SU FICHA uNombre Cristian Pérez Acebes. uLugar y fecha de nacimiento León, 22 de mayo de 1990. uDemarcación Central. uPartidos 24 (21 titular y 20 completos -por su expulsión en Huelva en el 84-), 1.921 minutos. uTrayectoria Cantera del Puente Castro hasta juvenil, Cultural Leonesa, Atlético Astorga, Somozas y Rápido de Bouzas.

El UCAM Murcia ha visto recortada su cómoda ventaja con respecto al Badajoz con un pírrico bagaje de dos puntos en las cuatro últimas jornadas. A pesar del bache de dos empates y dos derrotas conserva la cuarta plaza porque el San Fernando, que le pisa los talones, también ha sufrido tres pinchazos consecutivos. De ahí que el club universitario haya decidido rebajar el precio de las entradas en busca de un ambiente que le impulse a reaccionar. «Todo cuenta. Ellos tendrán su estrategia para que puedan ayudar al equipo desde fuera. Ese día intentarán que su campo sea una caldera», señala el jugador leonés, quien traslada a su rival toda la responsabilidad al rival para defender su posición de privilegio. «Ellos tienen más presión porque juegan en casa y tienen que mantener su posición en el playoff y la cuarta plaza».

A pesar del irregular arranque y los altibajos, Cristian Pérez nunca perdió la confianza en su equipo. «Siempre que comienzas un nuevo proyecto te imaginas con hacer un año bueno y estar arriba. El inicio nos lastró un poco, pero el equipo siempre ha jugado bien al fútbol y con buen trato de balón. Con Nafti hemos mejorado. Nadie pensaba que estaríamos ahí y esperemos que esa ilusión continúe».

El Badajoz solo ha encajado dos goles en la racha de diez partidos que lleva sin perder. «Es el trabajo de todos. Nos llevamos más méritos la defensa y el portero. Mehdi hizo mucho hincapié en eso, era algo que nos faltaba y es mucho más fácil cuando todos ayudamos», comenta el central blanquinegro. Cristian Pérez considera clave haberse liberado de una autoexigencia que bloqueó al equipo. «El secreto puede estar en que nos hemos soltado un poco. Al principio el equipo tenía un exceso de presión que no debía tener. Ahora se ha soltado, se ha parado a pensar y ha trabajado como quiere el míster. También hemos encontrado con un poquito de suerte. Ojalá podamos alargarlo hasta la última jornada».

Cristian Pérez únicamente había sido titular en dos partidos con Patxi Salinas, además de haber jugado apenas trece minutos entre otros dos. Desde la llegada de Mehdi Nafti solo ha comenzado un partido desde el banquillo, en Málaga, donde jugó los últimos 24 minutos. Con el técnico franco-tunecino se ha perdido dos encuentros: Sanluqueño, por lesión; y Murcia, por sanción al ser expulsado por doble amarilla ante el Recreativo. «Nafti me ha dado la continuidad que no tenía y he intentado aprovechar la oportunidad. Ahora me encuentro en un punto físicamente bien, pero todos mis compañeros también lo están».