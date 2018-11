SEGUNDA B | DON BENITO «El único camino que veo es trabajar más y mejor» El entrenador del Don Benito, Juan García, junto a David Agudo tras la derrota sufrida ante El Ejido. :: H. B. El Don Benito de Juan García salió hundido en lo psicológico tras perder ante El Ejido, pero piensa ya en no repetir los errores en San Fernando ESTRELLA DOMEQUE DON BENITO. Martes, 27 noviembre 2018, 08:09

Nuevo día de la marmota para el Don Benito, que volvió a tropezar otra vez con la misma piedra, la de los errores, ante El Ejido. Una vez más, el guion volvía a repetirse y un fallo castigaba de nuevo en exceso al equipo de Juan García, que terminó la semana tocado, pero no hundido. «Sabíamos que haciendo las cosas bien era difícil que se nos escapasen los puntos, el vestuario sabe que se ha hecho todo, pero una derrota así delante de tu gente es algo que duele y es un mazazo, pero forma parte del fútbol», lamentaba tras la derrota el técnico rojiblanco.

Los dombenitenses miran ya a la próxima jornada para buscar los tres puntos ante un San Fernando que no lo va a poner fácil. «Cuando pierdes en casa cuesta un poco más, pero la semana es similar a las otras porque ya hemos vivido esta situación, vamos aprendiendo y el único camino que veo es trabajar más y mejor para darle confianza al grupo», afirmaba un Juan García que no quiere que su equipo se resienta en lo anímico. «El próximo partido yo no marco un gol ni lo paro, lo tienen que hacer ellos. Tienen que correr y dar el máximo. Veo al equipo que se deja el alma y que lo da todo, no les puedo pedir más».

Autocrítica

Pese a todo, el entrenador pacense no echa balones fuera y también hace autocrítica. «El primer responsable soy yo», asegura, «tenemos que corregir lo que fallamos, ser inteligentes, saber hasta dónde llega la repercusión y lo que te afecta esa derrota. Estamos en la jornada 14, sabemos nuestro rol y lo asumimos, analizamos lo errores y trabajamos para mejorarlos».

Sin duda, la victoria ante el Ibiza, la primera cosechada lejos del Vicente Sanz, fue un paso de gigante. Pero esta derrota ante un rival directo como El Ejido y en casa supone un nuevo paso hacia atrás en el camino. Por un lado, los rojiblancos deben mejorar en la faceta defensiva, ya que aunque están cuajando buenos partidos en ese apartado, lo cierto es que los errores están lastrando al equipo en las 14 jornadas disputadas. De hecho, solo en cinco partidos han conseguido dejar su portería a cero.

En la parcela ofensiva, el delantero David Agudo lleva el peso goleador del equipo, con cuatro dianas. En este caso, el Don Benito ha repartido sus 11 tantos en ocho partidos con goles de Pepe Bernal (2), Abraham Pozo (2), Isma Heredia (1), Ale Zambrano (1) y Karim (1), además de los cuatro del ariete extremeño. Goles que han caído en saco roto en encuentros como ante el UCAM Murcia (2-1), Almería B (4-1), Sanluqueño (2-1), Villanovense (2-2) y Badajoz (2-1).

«Esta semana hemos fallado, pero hay mucho camino por delante y la única medicina es el trabajo con un grupo humano que es excelente y que sabe asimilar tanto las victorias como las derrotas», asegura Juan García, que no tira la toalla y no quiere «caer en la rutina de que no pasa nada, porque sí pasa y hay que seguir trabajando».