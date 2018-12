Un último esfuerzo en casa Carrasco y Pedro Montero se abrazan tras un gol. :: e. domeque El Villanovense afronta ante el Sevilla Atlético su última cita en su estadio en este 2018 con el objetivo de alejarse del descenso ESTRELLA DOMEQUE Domingo, 16 diciembre 2018, 10:47

VILLANUEVA DE LA SERENA. Terminar el año con buen pie en casa y poner distancia con respecto un rival directo. Es el doble objetivo que persigue el Villanovense hoy ante el Sevilla Atlético en el último partido de este 2018 como local. Solo un punto separa a ambos equipos en un duelo igualado en el que los serones intentarán hacer valer su experiencia.

«Es un filial joven, son todos jugadores sub-23 e incluso algunos con 17 años que están a un nivel muy alto», destacaba el técnico serón, Julio Cobos, en la previa del partido. Sin embargo, cree que con esa juventud están pagando su inexperiencia, aunque entiende que es un equipo que se irá haciendo más fuerte conforme vayan pasando las jornadas.

«Todos los filiales tienen jugadores de calidad, pero creo que el Sevilla en este sentido está por encima de algunos otros filiales con jugadores muy desequilibrantes y muy buenos en el uno contra uno, además es un equipo en el que algunos jugadores ya han jugado en el primer equipo», apuntó Cobos.

Aún con el recuerdo de la Copa del Rey entre el Villanovense y el Sevilla, los serones también podrían ver el partido como una especie de revancha tras estar muy cerca de dar la campanada en el Sánchez Pizjuán. Pero sobre todo, el objetivo es sumar la quinta jornada sin encajar gol y lo que sería más importante, la tercera victoria consecutiva en el municipal villanovense, donde el equipo no ha perdido desde la llegada de Julio Cobos.

Así, en estas últimas semanas el Villanovense aún no conoce la derrota en casa, pues ganó al Recreativo Granada, al Jumilla y al Atlético Malagueño, a todos por 1-0, y empató frente al Cartagena (1-1).

«Desde que he llegado el equipo está a un buen nivel, creo que a nivel ofensivo podemos dar más, pero vamos por el buen camino», indicaba Cobos antes de recibir al Sevilla Atlético, al tiempo que añadía que «las casas siempre hay que empezarlas por abajo». El técnico de Valdehornillos cree que defensivamente el equipo está bien y ahora quiere intentar mejorar ofensivamente. «En casa lo estamos consiguiendo, aunque nos está costando porque es una categoría en la que es difícil ganar como vemos cada semana», subrayó.

Necesidad de ganar

En cuanto al trabajo defensivo, no hay nada que reprochar a un Villanovense que está respondiendo bien en esa faceta, lo que le ha llevado a abandonar los puestos de descenso, de los que ahora quiere mantener la distancia. «Si no encajas gol está claro que estás más cerca de ganar el partido y vas a sumar. Mantener la portería a cero te asegura sumar, pero necesitamos sumar de tres en tres», señalaba el entrenador local que se muestra contento en ese sentido y valora el trabajo de todo el equipo a nivel defensivo para no encajar gol.

Por su parte, el filial sevillista llega a la cita tras empatar sin goles en la última jornada liguera ante el Atlético Sanluqueño y tras perder tres de los últimos cuatro partidos, por lo que afrontan la visita a Villanueva de la Serena como una auténtica final y con sus jugadores plenamente mentalizados de hacer un gran partido. El técnico del club hispalense, Luci Martín, no podrá contar para este encuentro con Juanpe, que es baja por sanción tras ver la quinta amarilla en el último partido, ni en principio Diego García, que es duda por unas molestias.

En el Villanovense, Julio Cobos espera contar con todos sus jugadores, a excepción de Callin, aunque reconoce que hay algunos futbolistas que llegan entre algodones. Cabe recordar que el club ha querido animar a la afición serona a acudir al partido y por ello todos aquellos aficionados que estuvieron en el partido de Copa del Rey en el Sánchez Pizjuán podrán retirar una entrada gratis en la zona de preferencia para poder ver el último partido de liga de 2018 en casa.