Turno para los héroes del playoff Petcoff, Éder, Guzmán y José Ángel siguen atentos las indicaciones de Nafti en un entrenamiento. :: C. M. Éder Díez considera que el Badajoz puede dar otro zarpazo en Logroño y Guzmán prepara su vuelta confiado en no despertar de un sueño que tiene atrapada a la ciudad J. P. BADAJOZ. Viernes, 31 mayo 2019, 08:11

El Badajoz necesita más que nunca de sus héroes del playoff. Kike Royo, Guzmán, Éder Díez, Francis Ferrón o Kamal saben lo que es aparecer en momentos decisivos. El equipo blanquinegro requiere de esa inspiración. De los goles importantes y las paradas imposibles. El vestuario está mentalizado y cree que es posible. Paciencia, cabeza fría y no volverse locos. Un gol. Y de eso es especialista Éder Díez. «Tenemos las cosas claras. Es un gol y quedan 90 minutos que es un mundo. Hemos salido de situaciones más difíciles como Cartagena, UCAM o Melilla y en Logroño lo podemos hacer también», expone. Si marca sería buena señal para los pacenses. Sus diez goles de blanquinegro han venido acompañados de victorias y acumula 20 partidos seguidos marcando sin perder entre su experiencia en el fútbol luso, Pontevedra y Badajoz. «Bueno, está esa pequeña profecía o suerte y yo espero ayudar lo máximo posible al equipo. Estoy deseando marcar y ojalá sirva para que el Badajoz pase la eliminatoria», apunta el artillero vasco.

Otro talismán es Guzmán. El héroe de Jumilla se alista para la batalla de Las Gaunas. El extremo pacense se ha incorporado esta semana a las sesiones con sus compañeros. «Tengo muy buenas sensaciones. He entrenado a mayor ritmo y con el grupo gran parte del trabajo, el martes ya golpeé balón por primera vez y estoy muy contento porque el pie ha respondido bastante bien», cuenta, aunque asume que llegará muy justo. «Hay que ser cautos todavía porque quedan dos sesiones y sabiendo que ni mucho menos estaré al cien por cien. Pero el hecho de estar disponible y poder ayudar a mis compañeros dentro o fuera ya es una alegría para mí. El sábado decidiremos y si el míster lo cree conveniente podré estar en el banquillo».

Pero si fue capaz de tirar un penalti y marcarlo con toda la presión en el descuento con el dedo del pie roto todo es posible para Guzmán. «Me sorprende. Lo he hablado mil veces con los fisios y el doctor. Era imposible que pudiera tirar el penalti con el dolor que he tenido. Pero el cerebro estaba más concentrado en tirar el penalti que en realmente lo que tenía. No tiene otra explicación», cuenta Guzmán.

Kamal y Cristian Pérez también evolucionan de forma favorable y vuelven a ponerse a las órdenes de Nafti. «Todos quieren estar. Hay una gran predisposición de todos porque este vestuario es una bendición. La actitud del equipo es espectacular y es lo que nos ha permitido jugárnosla en Logroño y que estemos en playoff cuando nadie nos esperaba», sostiene uno de los capitanes del Badajoz.

A principios de liga y al final fue Francis el resolutivo, con el UCAM el temple de Kike Royo en el 96 (y sus espectaculares paradones en casi todos los partidos) y el oportunismo de Kamal, ante Jumilla el dedo milagroso de Guzmán y el infalible Éder Díez y sus diez mandamientos hacia el triunfo. Una buena dosis de esa medicina necesita el Badajoz para remontar en Logroño. «No es descabellado ir a ganar. El equipo cree y es lo que tratamos de transmitir a la gente», señala Guzmán. Para Éder la eliminatoria está abierta. «Un gol nos mete en la pelea. Somos conscientes de que la diferencia es mínima y no podemos desesperarnos». En ese sentido, el delantero blanquinegro concede todas las opciones a su equipo y está deseando que llegue cuanto antes el domingo. «En la ida demostramos que tenemos argumentos suficientes para darle la vuelta. Por mí habría jugado al día siguiente porque estos días están siendo una agonía».

Guzmán espera seguir manteniendo la ilusión entre la afición. «Me encantaría que esto se alargara no solo por el equipo, sino por la ciudad y ese sueño al que queremos seguir agarrados y también porque yo estaré mejor», comenta.