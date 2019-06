SEGUNDA B Un tuit de Nafti hace temer entre la afición por su salida del Badajoz Nafti da instrucciones durante un partido. :: j. v. arnelas «Un honor y un orgullo haber representado el nombre de Badajoz y del CD Badajoz», decía el mensaje, aunque el técnico aclara que no se trata de una despedida M. Gª GARRIDO BADAJOZ. Viernes, 7 junio 2019, 09:04

A las 17.33 horas de ayer saltaban las alarmas entre la afición blanquinegra. Un enigmático tuit del técnico Mehdi Nafti a modo de colofón de la temporada fue interpretado como un adiós a la entidad, lo cual motivó un aluvión de mensajes en los que se solicitaba al entrenador franco-tunecino que se quedara en las filas blanquinegras.

«Han pasado cuatro días desde el golpe sufrido en Logroño. Aún cuesta asimilarlo, pero hoy me he despertado con una sonrisa. ¿Por qué? Porque el orgullo le gana a la tristeza, y ahora soy incapaz de recordar un solo mal momento durante estos siete meses. Un honor y un orgullo haber representado el nombre de Badajoz y del CD Badajoz. Mil gracias a todos». Era el mensaje que figuraba en el 'timeline' de su cuenta de Twitter. La clave reside en el tiempo pasado de la última afirmación de su texto, que ha generado cierta inquietud. Aunque nada más lejos de la realidad, según comenta el propio preparador del conjunto pacense, ya que ayer negó taxativamente a este periódico que se tratara de una despedida. Reconoció que están en conversaciones y que no ha dejado de tener contacto con el club respecto a la renovación de su contrato.

Durante toda la temporada, Nafti ha mostrado su interés por continuar y que el Badajoz es su primera opción: «Estoy muy contento y muy feliz aquí. ¿Si me gustaría quedarme? ¡Me encantaría!», comentaba hace unos meses al respecto. Sin embargo, tras el partido de Las Gaunas, ante el Logroñés, que puso fin a la campaña, su respuesta fue: «vamos a descansar, a limpiar la cabeza y habrá tiempo para todo».

Desde el club también transmitieron tranquilidad ya que la prioridad de la nueva dirección es renovar al cuerpo técnico.

Nafti llegó al conjunto pacense en el mes de octubre y tras una segunda vuelta inmejorable consiguió meter al equipo en la cuarta plaza disputando los playoffs de ascenso a Segunda.