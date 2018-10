SEGUNDA B La transición dulce del Badajoz Miguel Espejo durante el entrenamiento de ayer en el Nuevo Vivero. :: hoy Los pacenses quieren dar ante el filial del Granada un golpe de carácter para aliviar un preocupante estado anímico que será el primer reto del nuevo entrenador MANUEL Gª GARRIDO BADAJOZ. Domingo, 28 octubre 2018, 09:58

Oportunidad de oro, responsabilidad, marrón... existen múltiples prismas para enfocar la papeleta de Miguel Espejo, técnico del juvenil, que hoy se sentará en el banquillo del Badajoz. Le tocará dirigir a un equipo huérfano de rumbo e inmerso en una inesperada transición deportiva tras el primer traspié de un proyecto caído en desgracia por la tiranía de los resultados. Será su segunda etapa como interino. Ya acompañó a Nacho Cortés tras la salida de Agustín Izquierdo en marzo de 2017 en Zafra (0-4), previo a la llegada de Juan Marrero.

La competición no se detiene y no hay tiempo para velar a los caídos ni lamer las heridas. Tras una semana atípica, con los efectos de la onda expansiva de la marcha de Patxi Salinas aún latentes y las dudas sobrevolando el Nuevo Vivero, los blanquinegros se topan con la urgencia de no ceder más para evitar meterse en más problemas.

Dirimir quién se encargará de levantar el mermado estado anímico de la plantilla y de asentar nuevos pilares ahora pasa a un segundo plano, o al menos así lo exige la ineludible realidad clasificatoria. Nueve puntos de 27 posibles, cinco partidos sin ganar, cuatro sin marcar y situado en el puesto de promoción de descenso a Tercera, es la herencia que ha costado un caro tributo. Con la difícil misión de focalizarse en lo estrictamente deportivo, el Badajoz se mide hoy a un rival potente pero irregular que quiere aprovechar la zozobra de los pacenses para recuperar su estatus de favorito. Jugar a domicilio permitirá al conjunto pacense abstraerse de un ambiente enrarecido y del inevitable runrún provocado por la inestabilidad imperante.

Los andaluces atraviesan un pequeño bache tras encadenar una derrota y dos empates tras un inicio prometedor, algo que ya ocurrió en el pasado curso. Su entrenador, Pedro Morilla, no se fía de la convulsión reinante en la parroquia pacense y advierte del peligro. «Es un equipo con muy buena plantilla, su objetivo es meterse en playoff. Han cesado al entrenador sin estar en una situación límite clasificatoria».

La incógnita sobre lo que pueda plantear Miguel Espejo es otro de los factores que inquietan al preparador del conjunto nazarí. «Va a ser un partido muy complicado, no sabemos cómo va a desarrollar su juego el Badajoz con su nuevo míster. Nosotros tenemos que basar el partido en nuestro juego, ser competitivos y fuertes en la estrategia».

Los locales cuentan con la baja de uno de sus jugadores más importantes, el delantero Javier Ontiveros, ausente por una fractura de peroné de la pierna izquierda. Por otra parte, recuperan a Rubén Sánchez, que lleva en el dique seco desde el 20 de julio de 2017 por una rotura, y posterior recaída, del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha.

En el Badajoz la única baja es la de Renato da Silva, que no estará disponible por una contractura en el aductor. En todo caso, el brasileño no ha gozado de oportunidades esta temporada. Sí será de la partida Petcoff, que volverá al once tras cumplir un partido de sanción por la expulsión en el choque de Talavera.