«La tarjeta amarilla de José Ángel fue el punto negro» Mendy debutó con el Badajoz. / OPTA Lunes, 20 mayo 2019, 09:02

Mehdi Nafti hizo una valoración general del encuentro. «Hemos sido fieles al partido. Estoy muy orgulloso de mis jugadores. He utilizado jugadores del filial ante un rival que estaba necesitado. No nos fuimos del guion del partido. La tarjeta amarilla de José Ángel fue el punto negro, pero fue todo más o menos igualado. Ellos tuvieron más ocasiones de gol y les felicito por la permanencia».

Lamentó la amarilla del capitán pacense: «Pienso en el domingo y José Ángel estaba hundido. Pero mejor me voy a callar. En el once que he sacado, cualquier jugador puede actuar y echar una mano porque tengo fondo de armario. Puedo exigirles a mis jugadores. Hemos luchado tanto que nadie apostaba por nosotros a finales de año».

Respecto al Atlético Sanluqueño, el preparador del Badajoz reconocía su capacidad para sobreponerse a su delicada situación. «Me ha gustado el ambiente en El Palmar. Se han escuchado muchos chistes y bromas. Además, han jugado con sus armas a pesar de los problemas institucionales que tienen. No se les puede pedir más. Cuando ves cómo sufren, hay que felicitarles por lo que han conseguido. Han hecho méritos para ganar el partido».

Mehdi Nafti Técnico del Badajoz

Para finalizar su comparecencia Nafti hizo un resumen positivo de una temporada muy complicada. «Hemos hecho un trabajo de muchos meses y los jugadores se lo han ido creyendo. Hemos mantenido muchas veces la portería a cero y cuento con un equipo que es como una familia».