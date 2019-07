David Agudo: «Hay que sufrir menos que el año pasado» David Agudo, en un partido de la pasada temporada. :: e. domeque El delantero del Don Benito, cree que la clave estará en volver a hacer un buen grupo con el mismo objetivo ESTRELLA DOMEQUE Viernes, 26 julio 2019, 08:48

Don Benito. Regresó un día después que sus compañeros a los entrenamientos de pretemporada, después de un verano duro para llegar al cien por cien tras la lesión que trastocó su final de campaña. Pero el motivo de ese día extra de vacaciones para David Agudo respondía a algo más agradable: su boda y posterior luna de miel.

«Ni me he acordado de la lesión, terminé el último partido jugando un ratito y con buenas sensaciones», dice el delantero de Lobón, de 30 años, que no esconde su felicidad en lo personal, tampoco en lo deportivo, donde también ha sellado un año más de amor con el Don Benito: «Mi decisión era quedarme desde que terminó la temporada, me he sentido muy a gusto y también muy querido por parte del club, al igual que por la afición y la localidad», dice el jugador, que añade que estaba encantado de seguir un año más, «otra vez el mismo objetivo, pero ya sabiendo dónde estoy y la confianza que tienen en mí».

Aunque el hecho de que Juan García siguiera en el banquillo del club rojiblanco también pesó en su decisión, «porque vine aquí por Juan García y he renovado sabiendo que él seguía aquí».

A las órdenes del técnico pacense ya están preparando la nueva temporada. Reconoce que, de momento, todos tienen las piernas un poco cargadas, pero poco a poco se van soltando. También confiesa que trabajan para conectar con las nuevas incorporaciones y volver a hacer un equipo, como ya hicieran el año pasado. Y es que, frente a toda la dificultad que entraña un grupo con muchos gallos que aspiran al ascenso, David Agudo apuesta por ese espíritu colectivo: «La Segunda B es muy difícil, pero al final un buen grupo que vaya pensando en un mismo objetivo lo hace más fácil. El objetivo es la permanencia y sufrir menos que el año pasado para disfrutar más de la categoría».

Sabe de lo que habla, después de su amplia trayectoria en Segunda B, por eso ya advierte de que habrá que cambiar algunas cosas. «El primer año, al llevar mucho tiempo sin estar en la categoría, es como empezar de nuevo, pero esta temporada no podemos cometer los mismos errores», apunta el delantero que el año pasado logró siete dianas, cifra que quiere mejorar el próximo curso. Para ello, David Agudo espera también que le respeten las lesiones y empezar con buen pie desde el primer partido.