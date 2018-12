SEGUNDA B «No me sorprendió el partido de Isma Gil ante el Sevilla» Ismael Gil y Javi Sánchez en el saludo inicial ante el Jumilla. :: e. domeque Javi Sánchez, defensa del Villanovense, conoce al meta madrileño de su etapa en el Rayo y cree que su buena actuación le va a reforzar en Liga ESTRELLA DOMEQUE VILLANUEVA DE LA SERENA. Sábado, 8 diciembre 2018, 10:43

Se conocen bien de su etapa en la cantera del Rayo Vallecano, por eso a Javi Sánchez no le sorprendió la gran actuación bajo palos de Ismael Gil en el partido ante el Sevilla. «Ese partido le va a reforzar para lo que viene en Liga», explica el central de Entrerríos, «pero a mí no me sorprende lo que hizo el otro día porque lo conozco desde hace ocho años, cuando estuvimos en el Rayo Vallecano».

El meta del Villanovense está cuajando grandes actuaciones en las últimas semanas, con intervenciones que han servido también para sumar puntos. «No empezó la temporada a su máximo nivel, pero lleva este último mes a un gran nivel y nos está dando muchos puntos», afirmaba ayer el defensa serón sobre su compañero en la previa del partido ante el Melilla.

Y es que la Copa del Rey ya queda atrás y toca centrar todos los esfuerzos en la Liga para medirse al líder del grupo. Una carga de partidos que ha hecho que estos últimos días el trabajo se centre en recuperar piernas y descansar para llegar frescos a ese partido. También el Melilla jugó entre semana, ante el Real Madrid, por lo que el cansancio será similar. «Quizás ellos menos porque tienen menos viaje y desgaste, pero creo que el domingo vamos a estar en igualdad de condiciones y esperamos sacar algo positivo», apunta Javi Sánchez.

Para el defensa la clave estará en el orden defensivo y en aprovechar las ocasiones que tengan, además de tener cuidado a balón parado. «Es importante llegar vivos hasta el final y con la portería a cero como estamos haciendo en los últimos partidos», indica al tiempo que añade que el Melilla «llevan cinco victorias seguidas en Liga, yo tenía un entrenador que decía que mientras más partidos lleves ganados, más cerca está la derrota. Les toca ya perder y ojalá sea contra nosotros».

Estadística pura para un Villanovense que lleva tres partidos de Liga dejando su portería a cero, por tanto tres jornadas invictos con dos victorias y un empate que han hecho que los de Julio Cobos salgan de los puestos de descenso, posición que ya no quieren abandonar a base de triunfos, a ser posible enlazando una buena racha antes del parón navideño.