Cómo sobrevivir sin Éder Díez

Éder Díez marcó el primer gol del Badajoz ante el Malagueño. ARNELAS El Badajoz puede asegurarse el billete para la fase de ascenso esta jornada en caso de ganar en Melilla y perder el UCAM J. P. BADAJOZ. Viernes, 3 mayo 2019, 08:43

El Badajoz se prueba sin su amuleto en el campo del líder. El equipo pacense viaja a Melilla sin su goleador y talismán para las victorias cada vez que marca. Éder Díez tendrá que cumplir un partido de sanción al tener que cumplir ciclo de amarillas y no viajará con el equipo a la ciudad autónoma. «Muy triste y con sabor agridulce por ver la quinta de una forma tan estúpida», reconocía en su perfil de twitter tras la goleada ante el Atlético Malagueño.

El delantero vasco no gozaba de la confianza de Patxi Salinas para su equipo inicial, pero desde la jornada novena ha sido un fijo en el once para Nafti salvo en tres encuentros en los que salió desde el banquillo (Don Benito -marcó-, Malagueño y Murcia). Ahora no se entiende el Badajoz sin Éder Díez como referencia. En Granada, el técnico interino Miguel Espejo le puso de titular y respondía marcando uno de los dos goles blanquinegros. Es el pichichi del equipo con 10 tantos y lo que es más importante, un gol suyo es sinónimo de victoria. 20 partidos lleva seguidos marcando sin que sus equipos pierdan entre Portugal, Pontevedra y Badajoz.

Nafti pierde ese factor infalible, pero recupera a Francis Ferrón que se ha enchufado en las dos últimas jornadas. El jugador algecireño se reencontró con el gol en Almería con un tanto de bella factura y ante el filial malagueño repetía con un doblete, el primero con otra obra de arte. Ferrón, que empezó con cuatro goles en cinco partidos, se quedó sin pólvora en el cierre de la primera vuelta ante el Sanluqueño en el estreno de 2019 el día de Reyes. Ya lleva 9 dianas. Ante el líder tendrá la oportunidad de refrendar su gran momento y lanzar al Badajoz al playoff.

La jornada se presenta cargada de emociones con duelos apasionantes. El Badajoz podría asegurarse su clasificación para la fase de ascenso si gana en Melilla y el UCAM Murcia pierde en otro de los choques de alto voltaje ante el San Fernando. Incluso si sale victorioso del Álvarez Claro y el Recre pinchara el sábado en Sanlúcar de Barrameda podría meterse en la pelea por el título con dos jornadas por disputarse. En ese supuesto, la fiesta en el Nuevo Vivero el siguiente domingo ante el Sevilla Atlético sería para recordar en los anales de la historia del fútbol en la capital pacense. La Federación Española ha acordado el horario unificado para las dos últimas jornadas ligueras, por lo que la despedida en casa del 12 de mayo será a las 18.00 horas.

Esta próxima jornada puede decidir cosas por arriba o apretarlas un poco más para dar aliciente a las dos últimas. El Recre visita al Sanluqueño, equipo que trata de despegarse del peligro en busca de la salvación y el Cartagena recibe al Marbella, octavo y que quiere plaza en Copa del Rey.