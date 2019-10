Un gol de Sillero sirve al Don Benito para sumar un punto El equipo extremeño cuajó un buen encuentro en Murcia y pudo llevarse los tres puntos ÁLVARO AYALA | ADG. Yecla (Murcia) Domingo, 27 octubre 2019, 21:49

El estadio de La Constitución acogió un precioso duelo entre dos equipos que merecen la permanencia esta temporada en Segunda B. Yeclano y Don Benito dejaron constancia de que sus posiciones en la tabla y los últimos resultados cosechados no son casuales. Aunque vio frenada su racha de tres victorias seguidas, el cuadro extremeño ha sumado 10 de los últimos 12 puntos en liza. Vaquero, de penalti, adelantó a los locales en el primer acto y Sillero puso las tablas en el segundo. El partido, que pudo llevárselo cualquiera, acabó en un empate que puede considerarse justo.

Los primeros compases del encuentro no reflejaron por igual las dinámicas que llevaban tras de sí tanto Yeclano como Don Benito. El equipo azulgrana supo desde el primer minuto imitar su mejor versión en La Constitución. Héctor Camps ya dejó claras las intenciones de los locales con un remate de cabeza que se marchó alto pero que acarreó peligro.

1 Yeclano Miguel Serna (Kleemann, min. 57); Mario, Ubay, Chino, Héctor Camps; Selfa, Vaquero, Castillo (Javi Muñoz, min. 84); Víctor Fenoll, Tonete (Javi Saura, min. 61) e Iker Torre. 1 Don Benito Sebas Gil; Trinidad, Kiko, Mario, Guille (Álex Herrera, min. 75); Gonzalo, Abraham, Artiles, Santana (Sillero, min. 36); Agudo y Dani López (Hendrio, min. 84). Árbitro: Fernández Cinta (Comité valenciano). Amonestó con tarjeta amarilla al jugador local Ubay; y a los visitantes Santana, Trinidad, Abraham, Guille y Agudo. Goles: 1-0 Vaquero, de penalti (min. 8). 1-1 Sillero (min. 65). Campo La Constitución. 2.500 espectadores.

Y poco después, en el minuto ocho, se consumó el 1-0. Lo anotó de penalti Vaquero. El árbitro pitó una pena máxima de Santana a Mario dentro del área del cuadro calabazón que estuvo precedida por un grave desajuste defensivo de los pupilos de Juan García, a los que les costó quitarse de encima la intensidad de la escuadra yeclana. Pero poco a poco lo fue consiguiendo, sobre todo, apoyado en la velocidad arriba de Dani López y Agudo.

Una vez estabilizados ambos equipos, demostraron porqué están, posiblemente, en el mejor momento de la temporada. Disputaron cada balón con una intensidad propia de partidos grandes. De ese ímpetu llegó un nuevo contratiempo para el conjunto de Juan García, que tuvo que sustituir a Santana, lesionado, por Sillero en el minuto 36.

El cambio, sin embargo, dio otro aire al Don Benito, que pasó a atacar con tres jugadores arriba. La zaga del cuadro anfitrión comenzó a sufrir con mayor periodicidad. Los jugadores de banda visitantes coartaron la libertad habitual de los laterales del Yeclano y consiguieron maniatar durante el último cuarto de hora a un rival que, aún así, tuvo la última ocasión antes del descanso para hacer el 2-0 por medio de Iker Torre.

El receso no cambió la dinámica del Don Benito, que siguieron ofreciendo más peligro que los locales. Además, el Yeclano tuvo que lidiar contra otro contratiempo en forma de lesión. El meta Miguel Serna tuvo que marcharse del campo, no sin antes salvar con su cuerpo un mano a mano ante Abraham. Fue el último servicio del murciano antes del debut del meta polaco Kleemann.

Las ocasiones siguieron llegando por el lado dombenitense. Primero fue Sillero el que no pudo rematar el envío magistral de Artiles desde el costado e instantes después Kleemann ejerció de salvador para su equipo y evitó el empate desviando a córner un misil teledirigido a la escuadra de Abraham.

El Yeclano buscó oxigenar el centro del campo ante el huracán visitante y apostó por la posesión de Javi Saura en lugar de Tonete. Pero el Don Benito ya era imparable. Un centro medido y precioso de nuevo de Artiles hacia Sillero lo transformó este último en el empate.

El Yeclano quiso reaccionar pronto con una ocasión de Iker Torre, que mandó el balón al palo. Pero lo cierto es que durante los últimos quince minutos pudo marcar cualquiera.

Ya casi al borde del minuto 90, el Don Benito pidió penalti por unas manos de Selfa que el colegiado no interpretó como pena máxima. Ya superado el tiempo reglamentario, Vaquero no acertó a convertir en gol un cabezazo que se quedó en propiedad Sebas Gil. No hubo tiempo para más y el Yeclano y el Don Benito volvieron a demostrar que quieren quedarse en la categoría.