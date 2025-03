Sergi Maestre cierra un ciclo de dos años maravillosos en el Badajoz

J. P. BADAJOZ Martes, 15 de junio 2021 | Actualizado 16/06/2021 11:23h. Comenta Compartir

Es el adiós de una salida anunciada. También de las más sentidas por la afición blanquinegra. Se va el gran timonel sobre el que ha pivotado un proyecto con aspiraciones de ascenso las dos últimas temporadas. Sergi Maestre deja un gran vacío difícil de olvidar en el Nuevo Vivero. Tanto en el césped como en el vestuario porque su gran personalidad traspasaba más allá de su excelente rendimiento deportivo.

El jugador barcelonés se despedía este martes del Badajoz en una carta abierta a través de las redes sociales. «Blanquinegros y blanquinegras, se acaba mi ciclo en el CD Badajoz, un lugar del que solo puedo irme con una enorme sensación de agradecimiento a quienes confiaron en mí hace dos años y ratificaron al siguiente con mi continuidad». Así comenzaba su escrito en el que repasa los grandes momentos vividos en el club pacense como las memorables eliminatorias de la Copa del Rey y lo que ha podido disfrutar en esta espectacular campaña «a pesar del cruel final».

Sergi Maestre se marcha con la espina de no lograr un ascenso a Segunda que perseguía para poner colofón a su carrera. «Considero que ya he dado al club lo mejor que tenía y si conmigo no se ha logrado el objetivo es el momento de que otros compañeros de profesión intenten llevar al CD Badajoz al sitio donde se merece», expone. A sus 31 años, el mediocentro catalán considera que ya le quedan pocas oportunidades de alcanzar la división de plata tras 10 temporadas enSegunda B y lo intentará ahora cumplir ese ansiado anhelo en el Albacete. Sergi Maestre fue anunciado este martes por el club manchego, donde firma por dos temporadas con opción a una tercera, que se convierte en el gran animador del mercado de fichajes como gran aspirante en su objetivo de retornar a la categoría perdida.

Sergi Maestre ha disputado en estas dos temporadas un total de 52 partidos con el Badajoz, repartidos en 21 en la pasada liga y un gol en Cádiz, más los dos del playoff y tres de Copa, y los 25 de la actual, incluyendo los dos de la fase de ascenso, además del de Copa en Navalcarnero. Indiscutible en los esquemas de Nafti, Munitis y Estévez, siempre ha sido titular y rara vez sustituido, solo dos veces la pasada campaña (Sanluqueño y Cádiz B) -sin contar la del Linense por lesión- y una la actual (en Mérida).

En liga solo fue suplente en dos ocasiones en las intrascendentes últimas jornadas de cada curso con el equipo pacense ya clasificado. El jugador barcelonés también tuvo palabras de reconocimiento para la afición. «Solo espero y deseo haber estado a la altura cada vez que he defendido vuestros colores, que ya son también míos para siempre».