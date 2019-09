SEGUNDA B A seguir soñando con la plata en la tacita Para Nafti y Gorka la visita a Cádiz será un partido especial. :: CASIMIRO MORENO El Badajoz afronta su segunda salida ante el Cádiz B dispuesto a mantener su portería a cero y con el objetivo de seguir creciendo J. P. BADAJOZ. Domingo, 8 septiembre 2019, 08:56

A Cádiz siempre hay que volver y con este calor, más. Pero el Badajoz no va de turismo, sino que desembarca en la tacita como parada obligada en su camino para conquistar la plata soñada. La visita al filial amarillo es el segundo destino de los blanquinegros en busca de su ingreso en la Liga de Fútbol Profesional. Será especial además para Mehdi Nafti por su pasado en el Ramón de Carranza y la vinculación que le une a la capital gaditana. «Un club y una ciudad a la que tengo mucho cariño y un equipo que he seguido mucho en Tercera. Tiene muchísima ilusión, mucha hambre, un entrenador con conocimientos y sobre todo un equipo que corre mucho y bien, muy cómodo sin balón. Va a ser un partido muy disputado».

Pero no será el regreso deseado para el técnico blanquinegro, ya que su expulsión ante el Sevilla Atlético le impedirá sentarse en el banquillo de El Rosal. «Me habría gustado otras circunstancias para volver a Cádiz, pero hay que aceptar la sanción e intentar tomarse las cosas de otra forma». En ese sentido, valoró su sanción de tres partidos. «Ha sido a la altura del arbitraje, ejemplar». Y que acata con cierta resignación. «Siempre es interpretación del árbitro. El árbitro con la interpretación siempre manda, nosotros a callarnos y aceptar lo que toca», expuso ante los medios en su habitual comparecencia de los viernes.

Para la visita al Cádiz B, Nafti recupera a Jairo Morillas, pero pierde a Fobi al estar disputando con Guinea la previa de la Copa de África Sub-23 y sigue sin contar con Djak Traoré. Tampoco viajan los últimos fichajes Chris Ramos y Arturo Segado. «Hasta ahora no he tenido a todos al cien por cien. Son muchos conceptos que hay meterles en la cabeza, pero con muchísimas variantes», explicaba. El preparador franco-tunecino avanzaba movimientos en el once. «Puede que haya cambios este fin de semana. En función del estado físico se tomará una decisión para la convocatoria, que va a ser complicada y ya no digo el once». En ese punto, la principal novedad puede ser la entrada en el equipo inicial de Gorka Santamaría, héroe con su tanto revitalizador ante el Sevilla Atlético. «El gol para un delantero es vida, sobre todo con la pretemporada que ha tenido. Un gol en los últimos minutos, el debut en casa y en el nuevo estadio nos ha dado energía a él y a todos», subrayó Nafti. Para el delantero vasco también será especial tras su periplo amarillo en la 2016-17.

Dudas en el zaga amarilla

En el filial del submarino amarillo es baja Momo Mbaye, expulsado en Yecla el pasado domingo. Entre las alternativas para cubrir su ausencia en el centro de la zaga, el técnico local Juama Pavón tiene la duda de Moi, que sigue recuperándose de unas molestias y aún no ha debutado. De no llegar a tiempo, la otra opción podría ser tirar de nuevo del juvenil Lau, que se estrenó en la primera jornada ante el Murcia, aunque la semana siguiente no viajó con la expedición cadista para medirse al Yeclano.

El Badajoz quiere seguir creciendo como equipo. La competición no ha hecho más que comenzar, pero pretende mostrar su poderío como aspirante a la fase de ascenso. Todavía no ha recibido un gol en liga. Para Nafti es un valor que denota la fortaleza defensiva por donde empezar a construir un equipo solvente en todas sus líneas. «Las sensaciones de portería a cero son engañosas a veces. Después del Cartagena el bloque se ha mostrado más sólido».

El entrenador blanquinegro ha incidido durante las sesiones en ese aspecto, así como en pulir otros como la finalización para que no se le escape ningún detalles. «Trabajamos en cualquier aspecto que podemos mejorar. Esa es la dinámica de la semana de entrenamiento y tener en cuenta lo que tenemos enfrente el domingo».