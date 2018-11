Sebas Gil pasa por el quirófano tras una fractura en un dedo Sebas Gil y Leo Santos, con camisetas amarillas, durante un entrenamiento. :: e. d. Leo Santos o Luis Guerra suplirán su baja en el derbi de mañana ante el Badajoz y Juan García no avanza aún ningún plazo de recuperación del meta ESTRELLA DOMEQUE Sábado, 3 noviembre 2018, 09:39

Don Benito. Semana especial, pero de luces y sombras para el Don Benito a la espera de un nuevo derbi, esta vez ante el Badajoz. Por un lado, la emoción de varios integrantes de la plantilla por regresar a la que fuera su casa. Pero en las sombras aparece la lesión de Sebas Gil, que estará varias semanas de baja por una fractura en el dedo.

«Ha tenido que pasar por quirófano, no podremos contar con él, pero decidiremos entre Leo y Luis, sea el que sea, queremos que tengan mucha confianza y tranquilidad», señalaba ayer en rueda de prensa Juan García, técnico del Don Benito. El guardameta rojiblanco ha sido titular en los diez partidos de Liga y también en Copa del Rey ante el Cartagena, por lo que sería el debut para cualquiera de los dos porteros suplentes. Todo apunta a que será el joven meta portugués el que defenderá la portería del Don Benito ante el Badajoz.

Pese a la lesión, Sebas Gil participó ayer en los entrenamientos, aunque se ejercitó al margen del grupo. «Está entrenando de forma muy básica, está recién operado, tiene dos clavos en el dedo y tenemos que esperar a que le den el alta», añade Juan García, que regresa mañana a un escenario que conoce bien. «Personalmente me he enfrentado varias veces al Badajoz en el Nuevo Vivero y, afortunadamente, estoy aquí gracias a que un día me dieron la oportunidad en esa casa», recuerda, «además desde pequeño que jugué allí, es el equipo de mi ciudad y estoy contento».

LAS FRASESJuan García Entrenador del Don Benito «Decidiremos entre Leo y Luis. Sea el que sea, queremos que tengan confianza y tranquilidad» «Es una semana bonita y especial para muchos de aquí, por volver a la que ha sido nuestra casa»

Sin embargo, ese cariño no va a hacer que el Don Benito baje la intensidad en un partido en el que necesitan competir al máximo para intentar sumar sus primeros puntos lejos del Vicente Sanz. «Va a ser un encuentro difícil ante un equipo confeccionado para estar arriba, que nos triplica el presupuesto y estamos preparando el partido con muchas ganas, sabiendo de las virtudes que tiene el rival», señalaba ayer.

En cualquier caso, Juan García no ocultaba su satisfacción por poder disfrutar de un nuevo derbi, el segundo consecutivo. «Es una semana bonita y especial para muchos de los que estamos aquí, porque ha sido nuestra casa y un partido en el que a todos nos gusta ser protagonista», apuntaba en referencia, entre otros, a Germán Rojas, que militó como jugador durante dos temporadas en el club blanquinegro, después formó parte del cuerpo técnico de Marrero y ahora es el segundo de Juan García en el Don Benito. Pero también será el regreso de varios jugadores como Abraham Pozo, Adri o Álex Herrera, que en el pasado defendieron los colores del Badajoz.

Los rojiblancos encadenan así varios días de emociones después del derbi del pasado sábado entre Don Benito y Villanovense que se saldó con empate a dos y que tuvo a las aficiones como protagonistas. En esta jornada, Juan García quiere volver a sentir su apoyo: «Saben que en cada partido nos estamos dejando la piel y en Badajoz tendremos esa misma actitud y vamos a ir a por los tres puntos».