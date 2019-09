SEGUNDA B Santana quiere hacerse hueco en el once inicial Matheus Santana. :: e. d. El brasileño se perdió el primer partido por unas molestias, pero ya tuvo sus primeros minutos frente al Cartagena ESTRELLA DOMEQUE Viernes, 6 septiembre 2019, 08:07

Don Benito. Ambicioso en lo colectivo, también en lo individual. Matheus Santana quiere que éste sea su año en Segunda División B. El brasileño, que llegó el pasado mes de enero a Don Benito, sigue en el club rojiblanco y pelea por un puesto en una medular con mucha competencia. Pese a que este año cuenta con la ventaja de no llegar a mitad de campaña, unas molestias le han impedido estar con el grupo desde el principio. Ante el Cartagena tuvo sus primeros minutos y ahora se encuentra plenamente recuperado.

«Estoy animado y contento. Físicamente estoy bien y al 100 por 100», explica en una semana en la que podría entrar en el once inicial ante el Sanluqueño pues parece que Abraham Pozo arrastra algunas molestias. En lo individual se marca el objetivo de jugar todo lo que pueda: «Como quiere cualquier futbolista, pero para eso tengo que entrenar a tope».

A sus 21 años, el futbolista de Ribeirao Claro sigue perteneciendo al Wattford inglés, antes pasó por la SD Ejea, UCAM Murcia y Recreativo Granada, pero es en Don Benito donde ha encontrado su sitio. «La decisión de seguir aquí fue muy fácil, por el míster, la ciudad, la afición que tiene mucho cariño por mí... Decidí quedarme porque tenemos el mismo objetivo, las mismas ganas. Somos un equipo humilde y estoy muy a gusto en la ciudad», explica.

Tuvo buenas sensaciones ante el Cartagena, pero lamenta que no pudieran sacar nada positivo, algo que no quiere que se repita mañana en la visita del Sanluqueño. «Llegarán con mucha confianza después del partido ante el Mérida, porque no es fácil hacerles un 3-0, pero tenemos que fijarnos en nosotros y seguro que sacaremos los tres puntos», explica el brasileño, que añade que «no hay que volverse loco, hay que estar tranquilos, porque son 90 minutos».

El conjunto gaditano será previsiblemente uno de los rivales directos de los rojiblancos en la lucha por la permanencia o, más bien, por la tranquilidad. El Don Benito insiste desde pretemporada en que quiere que esta campaña sea algo más tranquila que la anterior y confía en poder conseguirlo. «Tenemos equipo para estar peleando en mitad de tabla, sin fijarnos en los demás», indica Santana que esta temporada ha encontrado un nuevo apoyo en su compatriota Hendrio, pero matiza, «con él tengo más afinidad, pero somos una familia en este vestuario y todos nos ayudamos para conseguir el objetivo».