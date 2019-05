El Sanluqueño lo necesitaba más El canterano blanquinegro Barquero salta con el delantero del Sanluqueño David Toro. :: OPTA El Badajoz espera rival para la primera eliminatoria de playoff que saldrá entre Ponferradina, Hércules o UD Logroñés en el sorteo de este lunes en Las Rozas OPTA SANLÚCAR DE BARRAMEDA. Lunes, 20 mayo 2019, 09:02

El CD Badajoz, con los deberes hechos tras clasificarse para el playoff de ascenso y un once plagado de jugadores menos habituales con tres canteranos, visitaba en la última jornada a un Atlético Sanluqueño que se jugaba certificar la permanencia directa en la categoría. Con las revoluciones bajas en Sanlúcar, fueron los locales quienes lograron su objetivo ante un Badajoz que no pareció dar todo de sí mismo. Dani Güiza se encargó, desde los once metros, de lograr ese ansiado objetivo para cualquier equipo que pelea en la parte baja de la clasificación.

1 SANLUQUEÑO 0 BADAJOZ Atlético Sanluqueño Javi Jiménez; Peli, Álex Cruz, José, Pelón, Misffut, Mawi (Juanfran, min. 80), Javi Gallardo (Dani del Moral, min. 72), David Toro (Dani Güiza, min. 67), Nando Quesada y Edu Oriol. CD Badajoz Pawel; Juanjo García, Mario Gómez (César Morgado, min. 46), Barquero, Mendy; Golo, Adama Fofana, Abraham, Eneko Zabaleta; José Ángel (Francis Ferrón, min. 36) y Jordan (Cidoncha, min. 83). Gol 1-0: Dani Güiza de penalti, min. 81. Árbitro: Muñoz Piedra (madrileño). Amonestó a los visitantes José Ángel y Abraham. La amarilla de José Ángel es la quinta del segundo ciclo por lo que se perderá la ida del playoff. Incidencias El Palmar. 2.200 espectadores.

El Badajoz pensaba más en el sorteo de este lunes (16.30 horas) que en el partido. En la parte del bombo para los blanquinegros estarán tres históricos como Ponferradina, UD Logroñés y Hércules. Tres posibles rivales de entidad que acaban sus grupos como segundos. Mehdi Nafti reservó a su once tipo salvo Mario Gómez y César Morgado, a quienes repartió una mitad para cada uno al no llegar a tiempo Cristian Pérez; y dio entrada a todo lo que tenía de fondo de armario haciendo debutar a Mendy y Jordan más tres chavales de la cantera. Barquero en el centro de la zaga, Abraham junto a Adama Fofana en la creación y Golo en el extremo derecho. No quería complicaciones y a la media hora se encontró con una inesperada. José Ángel vio una amarilla que le impedirá jugar el primer partido de playoff en el Nuevo Vivero al tener que cumplir segundo ciclo. El capitán estaba desolado y el técnico francotunecino no tuvo más remedio que sustituirle poco después por Francis Ferrón. Fue la nota negativa de un partido intrascendente para el Badajoz.

El choque arrancó sin ocasiones, pero con dominio territorial del Atlético Sanluqueño que se hizo dueño del esférico, consciente de todo lo que se jugaba en este último envite de la temporada. El primer aviso de los locales llegó a los seis minutos en un centro de Edu Priol que remató José para que Pawel despejara a saque de esquina en una buena intervención. La respuesta de los visitantes llegó antes del cuarto de hora en un tanto anulado a Jordan por fuera de juego. En el minuto 21 volvió a avisar el Atlético Sanluqueño, en ese caso por medio de Javi Gallardo que se plantó solo ante Pawel pero la cruzó en exceso y el balón salió rozando el palo.

José Ángel fue sustituido en el 36, desolado tras ver la quinta amarilla que le impedirá jugar la ida del playoff en el Nuevo Vivero

Los gaditanos insistieron en busca del gol y se volcaron algunos minutos sobre la portería contraria, aunque sin éxito. Medhi Nafti decidió mover ficha antes del intermedio y sacó del campo a José Ángel, que había recibido cartulina amarilla, para meter en su lugar a Francis Ferrón en el minuto 38. En la última jugada del primer tiempo probó suerte David Toro, pero su disparo muy centrado no consiguió sorprender al meta visitante, que atajó sin problemas.

El Atlético Sanluqueño comenzó la segunda parte buscando la portería contraria. Nando Quesada fue el encargado de avisar en la primera acción del segundo tiempo, pero no encontró su objetivo. Los minutos pasaban y el Badajoz empezaba a aproximarse al área defendida por Javi Jiménez. A pesar de todo, las ocasiones claras brillaron casi por su ausencia en El Palmar. El conjunto extremeño, sabedor de su posición asegurada en el playoff, no ofrecía el 100% de su nivel.

La jugada clave sucedió a falta de nueve minutos del final. Mendy derribó a Dani del Moral dentro del área y el colegiado vio clara la decisión. Penalti. Dani Güiza se encargó de lanzar la pena máxima y logró anotar el solitario tanto del partido. Esto supuso el gol de la victoria para el Sanluqueño y, por ende, la salvación y poder continuar una temporada más en la categoría. El Badajoz tuvo una última oportunidad cuando ya estaba el tiempo reglamentario cumplido en el terreno de juego, pero no encontró portería. El conjunto de Nafti cierra la fase regular con una derrota que no hacía peligrar la cuarta plaza.