SEGUNDA B La salvación pasa por lograr el primer triunfo a domicilio El Villanovense visita mañana al Malagueño en busca de su segundo triunfo consecutivo para salir del descenso ESTRELLA DOMEQUE VILLANUEVA DE LA SERENA. Viernes, 19 abril 2019, 09:54

Día de la marmota mañana para el Villanovense que ve cómo una semana más la historia se repite en su búsqueda de la salvación. Al igual que la pasada jornada, los de Julio Cobos se miden a un rival casi desahuciado, el Atlético Malagueño, mientras ellos siguen con la misma necesidad de ganar para seguir fuera del descenso. «De nuevo, otro partido que es el más importante de la temporada porque es el más próximo», afirmaba ayer en la previa Julio Cobos, entrenador del Villanovense.

No será un partido más. No puede ser así cuando delante, en el otro banquillo, tendrán a Manolo Sanlúcar. El técnico gaditano, que sustituyó a Cobos en su anterior etapa en el club serón, también dejó huella en el Villanovense y hoy sus caminos se vuelven a cruzar. Lo hacen en un momento crucial de la temporada. El filial malaguista vive un momento complicado y con opciones casi utópicas de lograr la salvación. Los serones llegan con la moral algo más alta tras la última victoria. «Rompimos una mala racha de resultados y sería muy importante encadenar dos victorias consecutivas. Hace una jornada llevábamos cinco partidos sin ganar y ahora llevamos cinco partidos sin perder. Necesitábamos esa victoria para reforzar el trabajo del equipo y ojalá podamos seguir en la misma línea», afirmaba Cobos.

Sobre el filial boquerón destaca su línea ascendente a lo largo de la temporada y la mezcla de juventud y veteranía en sus filas, sobre todo tras el mercado de invierno. Para el técnico de Valdehornillos, es un rival que «ha ido de menos a más, tiene jugadores muy jóvenes que están rindiendo a muy buen nivel y ha recuperado a algún jugador como Hicham, que en el primer tramo estaba jugando con el primer equipo. En invierno se reforzaron para intentar salvar la categoría».

Pese a su situación en la tabla, el Villanovense sabe que mañana no va a ser fácil traerse los tres puntos. «Todos nos jugamos mucho siempre, ya lo vimos la semana pasada ante el Almería B que hizo un partido muy digno. Son jugadores que quieren seguir jugando en Segunda B y es un escaparate», dice Julio Cobos que cree que «individualmente se están jugando mucho».

Para este partido, no podrá contar con Borja, por sanción. Un parón que llega en mal momento para el jugador, que estaba encadenando buenas actuaciones en los últimos partidos. «Él está fastidiado, pero no me gusta acordarme de los jugadores que no están», aseguraba el entrenador serón que valora de forma positiva el regreso de Pedro Montero tras varias semanas lesionado.

La pelea está servida entre los dos equipos con el objetivo de los 45 puntos en mente, aunque ya hay quien piensa que la barrera de la salvación estará este año más baja. Si bien, Cobos asegura que no ha echado cuentas y que sólo piensa en ganar el partido, «después ya se verá si se necesitan 45 puntos o no».